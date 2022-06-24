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FOTOS | Intenso concejo tribal de Survivor México 24 de junio 2022.

Halcones y Jaguares se enfrentan por el tótem de inmunidad grupal Yusef Farah no dudó en expresar su molestia en el concejo tribal de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares juegan en equipo por el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar el pesado poste de Survivor México 2022
Colocarlo para escalar y conseguir las llaves en Survivor México 2022.
Liberar a sus compañeros enjaulados en Survivor México 2022.
Y armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Todo listo para el concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Karim quedaron sorprendidos por los cambios de integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares escuchan lo que dicen sus compañeros en Survivor México 2022.
Revelaron que destruyeron el refugio del exilio en Survivor México 2022.
Yusef los llamó hipócritas por ofrecer su ayuda pero destrozar el refugio en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio argumentaron que era para que se hagan fuertes en Survivor México 2022.
Lupita reveló que sí sería capaz de sobrevivir al exilio de Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes no quedaron de acuerdo en Survivor México 2022.
Jaguares quedan libres de votar en Survivor México 2022.
Italivi fue elegida por la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Todo listo para el juego de la extinción en Survivor México 2022.
Italivi y Karim defenderán su permanencia en Survivor México 2022.
Rogelio está listo para enfrentar el juego de Survivor México 2022.
Se enfrentaron a un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que no tire sus piezas se salvaba en Survivor México 2022.
Rogelio derrotó a Italivi y a Karim en Survivor México 2022.
Italivi y Karim en juego de extinción de Survivor México 2022.
Uno de ellos será eliminado de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Italivi Orozco es la segunda eliminada de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares juegan en equipo por el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar el pesado poste de Survivor México 2022
Colocarlo para escalar y conseguir las llaves en Survivor México 2022.
Liberar a sus compañeros enjaulados en Survivor México 2022.
Y armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Todo listo para el concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Karim quedaron sorprendidos por los cambios de integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares escuchan lo que dicen sus compañeros en Survivor México 2022.
Revelaron que destruyeron el refugio del exilio en Survivor México 2022.
Yusef los llamó hipócritas por ofrecer su ayuda pero destrozar el refugio en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio argumentaron que era para que se hagan fuertes en Survivor México 2022.
Lupita reveló que sí sería capaz de sobrevivir al exilio de Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes no quedaron de acuerdo en Survivor México 2022.
Jaguares quedan libres de votar en Survivor México 2022.
Italivi fue elegida por la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Todo listo para el juego de la extinción en Survivor México 2022.
Italivi y Karim defenderán su permanencia en Survivor México 2022.
Rogelio está listo para enfrentar el juego de Survivor México 2022.
Se enfrentaron a un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que no tire sus piezas se salvaba en Survivor México 2022.
Rogelio derrotó a Italivi y a Karim en Survivor México 2022.
Italivi y Karim en juego de extinción de Survivor México 2022.
Uno de ellos será eliminado de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Italivi Orozco es la segunda eliminada de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares juegan en equipo por el tótem de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar el pesado poste de Survivor México 2022
Colocarlo para escalar y conseguir las llaves en Survivor México 2022.
Liberar a sus compañeros enjaulados en Survivor México 2022.
Y armar el rompecabezas de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Todo listo para el concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Karim quedaron sorprendidos por los cambios de integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares escuchan lo que dicen sus compañeros en Survivor México 2022.
Revelaron que destruyeron el refugio del exilio en Survivor México 2022.
Yusef los llamó hipócritas por ofrecer su ayuda pero destrozar el refugio en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio argumentaron que era para que se hagan fuertes en Survivor México 2022.
Lupita reveló que sí sería capaz de sobrevivir al exilio de Survivor México 2022.
Algunos sobrevivientes no quedaron de acuerdo en Survivor México 2022.
Jaguares quedan libres de votar en Survivor México 2022.
Italivi fue elegida por la tribu Halcón de Survivor México 2022.
Todo listo para el juego de la extinción en Survivor México 2022.
Italivi y Karim defenderán su permanencia en Survivor México 2022.
Rogelio está listo para enfrentar el juego de Survivor México 2022.
Se enfrentaron a un juego de equilibrio en Survivor México 2022.
El sobreviviente que no tire sus piezas se salvaba en Survivor México 2022.
Rogelio derrotó a Italivi y a Karim en Survivor México 2022.
Italivi y Karim en juego de extinción de Survivor México 2022.
Uno de ellos será eliminado de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración en Survivor México 2022.
Italivi Orozco es la segunda eliminada de Survivor México 2022.

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