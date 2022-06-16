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FOTOS | Juego de destreza y fuerza por recompensa en Survivor México.

“Warrior” puso en disputa los collares de inmunidad individual. Halcones y Jaguares se enfrentan para conseguir una jugosa recompensa en Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Catalina Blanco al exilio en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan por el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Por el primer collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía resistió hasta el final en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio y Christian por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio Torres ganó el segundo collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da bienvenida al segundo reto de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Utensilios para usar en el refugio de Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la recompensa de Survivor México 2022.
Inicia el juego por los utensilios de Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en las vigas de equilibrio de Survivor México 2022.
Desatar a sus compañeros de Survivor México 2022.
La tribu que logre 3 calaveras conseguía el triunfo en Survivor México 2022.
Entregarle las piezas a sus compañeros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa un huevo para cada sobreviviente como recompensa en Survivor México 2022.
Inicia juego por recompensa en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los cocos en Survivor México 2022.
Acarrearlos a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarlos para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes al juego de Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de fuerza y concentración en Survivor México 2022.
Suculenta recompensa en disputa en juego de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en juego por recompensa de Survivor México 2022.
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Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Catalina Blanco al exilio en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan por el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Por el primer collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía resistió hasta el final en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio y Christian por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio Torres ganó el segundo collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da bienvenida al segundo reto de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Utensilios para usar en el refugio de Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la recompensa de Survivor México 2022.
Inicia el juego por los utensilios de Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en las vigas de equilibrio de Survivor México 2022.
Desatar a sus compañeros de Survivor México 2022.
La tribu que logre 3 calaveras conseguía el triunfo en Survivor México 2022.
Entregarle las piezas a sus compañeros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa un huevo para cada sobreviviente como recompensa en Survivor México 2022.
Inicia juego por recompensa en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los cocos en Survivor México 2022.
Acarrearlos a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarlos para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes al juego de Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de fuerza y concentración en Survivor México 2022.
Suculenta recompensa en disputa en juego de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en juego por recompensa de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Javier Ceriani y Catalina Blanco al exilio en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan por el collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y concentración en Survivor México 2022.
Por el primer collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Nahomi Mejía resistió hasta el final en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía ganó el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio y Christian por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Rogelio Torres ganó el segundo collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da bienvenida al segundo reto de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por una invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Utensilios para usar en el refugio de Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la recompensa de Survivor México 2022.
Inicia el juego por los utensilios de Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en las vigas de equilibrio de Survivor México 2022.
Desatar a sus compañeros de Survivor México 2022.
La tribu que logre 3 calaveras conseguía el triunfo en Survivor México 2022.
Entregarle las piezas a sus compañeros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” pone en disputa un huevo para cada sobreviviente como recompensa en Survivor México 2022.
Inicia juego por recompensa en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los cocos en Survivor México 2022.
Acarrearlos a la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarlos para derribar los cubos de Survivor México 2022.
Las sobrevivientes al juego de Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Juego de fuerza y concentración en Survivor México 2022.
Suculenta recompensa en disputa en juego de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en juego por recompensa de Survivor México 2022.

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