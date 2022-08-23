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FOTOS | Reñido juego por recompensa y suministros de Survivor México.

Jaguares, Los Otros y Halcones se enfrentaron por una suculenta recompensa. La tribu Jaguar toma la delantera pues ganó los suministros de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” da inicio a la semana once de Survivor México 2022.
Jaguares emocionados por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones desean iniciar la semana con victorias en Survivor México 2022.
Los Otros quieren sumar una victoria en Survivor México 2022.
Suculentos suministros de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros se enfrentaron individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en Survivor México 2022.
Podían obstruir el camino de su oponente en Survivor México 2022.
O simplemente llegar hasta la campana de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Eufórico juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Lasaña y brownies de chocolate en Survivor México 2022.
Los Otros desean una victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan en equipos de tres integrantes en Survivor México 2022.
Dos tenían que llenar de agua el bote del contrincante en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su triunfo en Survivor México 2022.
El que estaba en el barco tenía que evitar que lo hundieran en Survivor México 2022.
Intenso juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu que hunda primero la embarcación ganaba una calavera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Concentración y estrategia en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Halcones no consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” da inicio a la semana once de Survivor México 2022.
Jaguares emocionados por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones desean iniciar la semana con victorias en Survivor México 2022.
Los Otros quieren sumar una victoria en Survivor México 2022.
Suculentos suministros de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros se enfrentaron individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en Survivor México 2022.
Podían obstruir el camino de su oponente en Survivor México 2022.
O simplemente llegar hasta la campana de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Eufórico juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Lasaña y brownies de chocolate en Survivor México 2022.
Los Otros desean una victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan en equipos de tres integrantes en Survivor México 2022.
Dos tenían que llenar de agua el bote del contrincante en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su triunfo en Survivor México 2022.
El que estaba en el barco tenía que evitar que lo hundieran en Survivor México 2022.
Intenso juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu que hunda primero la embarcación ganaba una calavera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Concentración y estrategia en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Halcones no consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio a la semana once de Survivor México 2022.
Jaguares emocionados por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones desean iniciar la semana con victorias en Survivor México 2022.
Los Otros quieren sumar una victoria en Survivor México 2022.
Suculentos suministros de Survivor México 2022.
Halcones, Jaguares y Los Otros se enfrentaron individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que correr a máxima velocidad en Survivor México 2022.
Podían obstruir el camino de su oponente en Survivor México 2022.
O simplemente llegar hasta la campana de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Eufórico juego por los suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Lasaña y brownies de chocolate en Survivor México 2022.
Los Otros desean una victoria en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Se enfrentan en equipos de tres integrantes en Survivor México 2022.
Dos tenían que llenar de agua el bote del contrincante en Survivor México 2022.
Jaguares buscan repetir su triunfo en Survivor México 2022.
El que estaba en el barco tenía que evitar que lo hundieran en Survivor México 2022.
Intenso juego por equipos en Survivor México 2022.
La tribu que hunda primero la embarcación ganaba una calavera en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 4 calaveras para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Concentración y estrategia en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar toma la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Los Otros consiguieron 2 calaveras en Survivor México 2022.
Halcones no consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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