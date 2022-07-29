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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 29 de julio 2022?

La tribu Halcón triunfó en el juego por el tótem de inmunidad grupal, Jaguares sentencian al duelo de extinción. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal y una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Sushi para la tribu ganadora del tótem de inmunidad grupal Survivor México 2022.
Halcones desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que correr desde la plataforma de Survivor México 2022.
Afinar su puntería en las resorteras gigantes de Survivor México 2022.
Intentar derribar las dos piezas de su color en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal y el plato de sushi de Survivor México 2022.
Todo listo para el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Ambas tribus acuden al llamado de “Warrior” en Survivor México 2022.
“Warrior” les recuerda que el ganador del collar podrá sentenciar a un integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón se libra de votar en Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por dos integrantes para la extinción en Survivor México 2022.
David ganó el collar de inmunidad y debe elegir al tercer integrante de la extinción en Survivor México 2022.
Inicia la votación de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Gabo robó el tótem de inmunidad y lo presentó en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Muy pronto la tribu Halcón recibirá a su nueva integrante en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Halcón presente en duelo de extinción Survivor México 2022.
“Warrior” da bienvenida a nueva integrante de Halcones en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santiago defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Concentración de Alejandra Saadi en Survivor México 2022.
Julián busca permanecer en Survivor México 2022.
Julián logra triunfar en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi y Santi defienden su lugar en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es la séptima eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal y una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Sushi para la tribu ganadora del tótem de inmunidad grupal Survivor México 2022.
Halcones desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que correr desde la plataforma de Survivor México 2022.
Afinar su puntería en las resorteras gigantes de Survivor México 2022.
Intentar derribar las dos piezas de su color en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal y el plato de sushi de Survivor México 2022.
Todo listo para el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Ambas tribus acuden al llamado de “Warrior” en Survivor México 2022.
“Warrior” les recuerda que el ganador del collar podrá sentenciar a un integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón se libra de votar en Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por dos integrantes para la extinción en Survivor México 2022.
David ganó el collar de inmunidad y debe elegir al tercer integrante de la extinción en Survivor México 2022.
Inicia la votación de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Gabo robó el tótem de inmunidad y lo presentó en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Muy pronto la tribu Halcón recibirá a su nueva integrante en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Halcón presente en duelo de extinción Survivor México 2022.
“Warrior” da bienvenida a nueva integrante de Halcones en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santiago defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Concentración de Alejandra Saadi en Survivor México 2022.
Julián busca permanecer en Survivor México 2022.
Julián logra triunfar en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi y Santi defienden su lugar en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es la séptima eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal y una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Sushi para la tribu ganadora del tótem de inmunidad grupal Survivor México 2022.
Halcones desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 3 integrantes tenían que correr desde la plataforma de Survivor México 2022.
Afinar su puntería en las resorteras gigantes de Survivor México 2022.
Intentar derribar las dos piezas de su color en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la inmunidad grupal en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal y el plato de sushi de Survivor México 2022.
Todo listo para el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Ambas tribus acuden al llamado de “Warrior” en Survivor México 2022.
“Warrior” les recuerda que el ganador del collar podrá sentenciar a un integrante en Survivor México 2022.
La tribu Halcón se libra de votar en Survivor México 2022.
Jaguares deben votar por dos integrantes para la extinción en Survivor México 2022.
David ganó el collar de inmunidad y debe elegir al tercer integrante de la extinción en Survivor México 2022.
Inicia la votación de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Gabo robó el tótem de inmunidad y lo presentó en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Muy pronto la tribu Halcón recibirá a su nueva integrante en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
La tribu Halcón presente en duelo de extinción Survivor México 2022.
“Warrior” da bienvenida a nueva integrante de Halcones en Survivor México 2022.
Jaguares atestiguan el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Santiago defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Concentración de Alejandra Saadi en Survivor México 2022.
Julián busca permanecer en Survivor México 2022.
Julián logra triunfar en el duelo de extinción de Survivor México 2022.
Saadi y Santi defienden su lugar en Survivor México 2022.
Alejandra Saadi es la séptima eliminada de Survivor México 2022.

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