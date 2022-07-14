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FOTOS | ¿Quién ganó el collar de inmunidad Survivor del 14 julio 2022?

En una rigurosa prueba de resistencia, Catalina y Christian ganaron el collar de inmunidad Survivor. Halcones triunfan en juego por la recompensa Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” da inicio al juego por los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar de inmunidad aseguran su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
La tribu Halcón inició la prueba por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y técnica en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” indica a la tribu que comience el juego de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar lucha por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares soportando su peso por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Emocionante prueba de resistencia por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Christian de la tribu Halcón ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina de la tribu Jaguar también ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso sándwich y una galleta para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que seguir las instrucciones de su guía en Survivor México 2022.
Conseguir los costales con las piezas del rompecabezas para el juego en Survivor México 2022.
Armar correctamente el rompecabezas de Survivor México 2022.
Y levantar el banderín para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tomó la delantera rápidamente en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Instrucciones contundentes para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Sobrevivientes agudizan sus oídos en Survivor México 2022.
Halcones lograron el empate en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Christian y Viridiana se enfrentan por banderín de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” da inicio al juego por los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar de inmunidad aseguran su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
La tribu Halcón inició la prueba por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y técnica en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” indica a la tribu que comience el juego de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar lucha por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares soportando su peso por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Emocionante prueba de resistencia por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Christian de la tribu Halcón ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina de la tribu Jaguar también ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso sándwich y una galleta para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que seguir las instrucciones de su guía en Survivor México 2022.
Conseguir los costales con las piezas del rompecabezas para el juego en Survivor México 2022.
Armar correctamente el rompecabezas de Survivor México 2022.
Y levantar el banderín para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tomó la delantera rápidamente en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Instrucciones contundentes para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Sobrevivientes agudizan sus oídos en Survivor México 2022.
Halcones lograron el empate en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Christian y Viridiana se enfrentan por banderín de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por los collares de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Los ganadores del collar de inmunidad aseguran su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
La tribu Halcón inició la prueba por el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Todos desean el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Juego de resistencia y técnica en Survivor México 2022.
Cualquiera puede ganar el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” indica a la tribu que comience el juego de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar lucha por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Jaguares soportando su peso por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Emocionante prueba de resistencia por el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Christian de la tribu Halcón ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
Catalina de la tribu Jaguar también ganó el collar de inmunidad de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Un delicioso sándwich y una galleta para cada integrante de la tribu ganadora en Survivor México 2022.
Tenían que seguir las instrucciones de su guía en Survivor México 2022.
Conseguir los costales con las piezas del rompecabezas para el juego en Survivor México 2022.
Armar correctamente el rompecabezas de Survivor México 2022.
Y levantar el banderín para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
Emocionante juego de concentración en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tomó la delantera rápidamente en el juego por la recompensa Survivor México 2022.
Instrucciones contundentes para conseguir la victoria en Survivor México 2022.
Sobrevivientes agudizan sus oídos en Survivor México 2022.
Halcones lograron el empate en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar la recompensa Survivor México 2022.
Christian y Viridiana se enfrentan por banderín de Survivor México 2022.
Todos desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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