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FOTOS | ¿Quién ganó el collar de inmunidad Survivor del 4 agosto 2022?

Los sobrevivientes se enfrentaron por el collar de inmunidad Survivor. Nahomi y Cyntia ganaron el collar de inmunidad Survivor. Los Otros ganan la recompensa.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
El collar de inmunidad más poderoso de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares iniciaron el juego por la inmunidad individual en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia y Yusef en Survivor México 2022.
David y Santi desean inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo y Viridiana quieren asegurar su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Juego de resistencia en Survivor México 2022.
Karim, Christian y Nahomi por inmunidad en Survivor México 2022.
David, Jacky y Cathe en juego por collar de Survivor México 2022.
Halcones aguerridos por inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior hace entrega de los collares en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía consiguió su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso pastel de chocolate y salmón con puré de papa en Survivor México 2022.
Catalina, Julián, Saadi y Kenta son de la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
A la tribu Halcón le urge una victoria en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que llevar la serpiente gigante de Survivor México 2022.
Llevarla hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Y acomodarla en la zona indicada de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes afinan su puntería para atinar a los objetivos de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Puntería quirúrgica por recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares no lograron puntos en el marcador de Survivor México 2022.
La tribu de “Los Otros” ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
El collar de inmunidad más poderoso de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares iniciaron el juego por la inmunidad individual en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia y Yusef en Survivor México 2022.
David y Santi desean inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo y Viridiana quieren asegurar su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Juego de resistencia en Survivor México 2022.
Karim, Christian y Nahomi por inmunidad en Survivor México 2022.
David, Jacky y Cathe en juego por collar de Survivor México 2022.
Halcones aguerridos por inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior hace entrega de los collares en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía consiguió su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso pastel de chocolate y salmón con puré de papa en Survivor México 2022.
Catalina, Julián, Saadi y Kenta son de la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
A la tribu Halcón le urge una victoria en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que llevar la serpiente gigante de Survivor México 2022.
Llevarla hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Y acomodarla en la zona indicada de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes afinan su puntería para atinar a los objetivos de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Puntería quirúrgica por recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares no lograron puntos en el marcador de Survivor México 2022.
La tribu de “Los Otros” ganaron la recompensa de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa el collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
El collar de inmunidad más poderoso de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
Jaguares iniciaron el juego por la inmunidad individual en Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia y Yusef en Survivor México 2022.
David y Santi desean inmunidad en Survivor México 2022.
Gabo y Viridiana quieren asegurar su lugar una semana más en Survivor México 2022.
Juego de resistencia en Survivor México 2022.
Karim, Christian y Nahomi por inmunidad en Survivor México 2022.
David, Jacky y Cathe en juego por collar de Survivor México 2022.
Halcones aguerridos por inmunidad en Survivor México 2022.
Warrior hace entrega de los collares en Survivor México 2022.
Cyntia Cofano ganó su primer collar de inmunidad individual en Survivor México 2022.
Nahomi Mejía consiguió su tercer collar de inmunidad en Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa un delicioso pastel de chocolate y salmón con puré de papa en Survivor México 2022.
Catalina, Julián, Saadi y Kenta son de la tribu de “Los Otros” en Survivor México 2022.
Jaguares desean mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
A la tribu Halcón le urge una victoria en Survivor México 2022.
Inicia el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que llevar la serpiente gigante de Survivor México 2022.
Llevarla hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Y acomodarla en la zona indicada de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes afinan su puntería para atinar a los objetivos de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la suculenta recompensa de Survivor México 2022.
Puntería quirúrgica por recompensa en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares no lograron puntos en el marcador de Survivor México 2022.
La tribu de “Los Otros” ganaron la recompensa de Survivor México 2022.

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