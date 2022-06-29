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FOTOS | ¿Quién ganó la recompensa de Survivor México 29 de junio 2022?

Jaguares y Halcones se enfrentaron para conseguir los suministros. Después de una feroz batalla a ciegas, Halcones ganaron la recompensa de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan a un juego de memoria en Survivor México 2022.
Tenían que memorizar los dibujos del tablero de Survivor México 2022.
Colocar correctamente las piezas en la pizarra de Survivor México 2022.
Utilizar las ballestas para derribar dos bloques de bambú en Survivor México 2022.
Emocionante juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Juego por los suministros de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al juego en la playa en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Jugosas recompensas en juego de Survivor México 2022.
Halcones celebrando en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Yusef Farah fueron elegidos por sus tribus en Survivor México 2022.
Tenían que elegir entre algunas rebanadas de pizza y una carta en Survivor México 2022.
Una importante decisión para ambos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Se enfrentan para ganar 4 enormes pescados en Survivor México 2022.
Se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que quitarle el banderín a su oponente en Survivor México 2022.
Se tenían que guiar de los sonidos de los cascabeles en Survivor México 2022.
Feroz juego por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Los ánimos se calentaron en el juego de Survivor México 2022.
Emocionante lucha cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan a un juego de memoria en Survivor México 2022.
Tenían que memorizar los dibujos del tablero de Survivor México 2022.
Colocar correctamente las piezas en la pizarra de Survivor México 2022.
Utilizar las ballestas para derribar dos bloques de bambú en Survivor México 2022.
Emocionante juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Juego por los suministros de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al juego en la playa en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Jugosas recompensas en juego de Survivor México 2022.
Halcones celebrando en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Yusef Farah fueron elegidos por sus tribus en Survivor México 2022.
Tenían que elegir entre algunas rebanadas de pizza y una carta en Survivor México 2022.
Una importante decisión para ambos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Se enfrentan para ganar 4 enormes pescados en Survivor México 2022.
Se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que quitarle el banderín a su oponente en Survivor México 2022.
Se tenían que guiar de los sonidos de los cascabeles en Survivor México 2022.
Feroz juego por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Los ánimos se calentaron en el juego de Survivor México 2022.
Emocionante lucha cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes se enfrentan a un juego de memoria en Survivor México 2022.
Tenían que memorizar los dibujos del tablero de Survivor México 2022.
Colocar correctamente las piezas en la pizarra de Survivor México 2022.
Utilizar las ballestas para derribar dos bloques de bambú en Survivor México 2022.
Emocionante juego de memoria y velocidad en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares desean la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Juego por los suministros de Survivor México 2022.
Sobrevivientes al juego en la playa en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en Survivor México 2022.
Jugosas recompensas en juego de Survivor México 2022.
Halcones celebrando en Survivor México 2022.
“Warrior” tiene un anuncio importante en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas y Yusef Farah fueron elegidos por sus tribus en Survivor México 2022.
Tenían que elegir entre algunas rebanadas de pizza y una carta en Survivor México 2022.
Una importante decisión para ambos sobrevivientes en Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Jaguares desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Se enfrentan para ganar 4 enormes pescados en Survivor México 2022.
Se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que quitarle el banderín a su oponente en Survivor México 2022.
Se tenían que guiar de los sonidos de los cascabeles en Survivor México 2022.
Feroz juego por jugosa recompensa en Survivor México 2022.
Los ánimos se calentaron en el juego de Survivor México 2022.
Emocionante lucha cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.

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