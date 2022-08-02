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FOTOS | ¿Quién ganó los suministros Survivor México 2 de agosto 2022?

“Warrior” puso en disputa los suministros Survivor México de la semana 8. Jaguares arrasan en el marcador de ambos juegos y ganan la recompensa Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” tiene listos los suministros de la semana 8 en Survivor México 2022.
Jaguares desean iniciar la semana 8 con victorias en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan para ganar un delicioso pollo en Survivor México 2022.
Halcones reciben a Jacky como refuerzo a Survivor México 2022.
Inicia el emocionante juego por los suministros en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los pescados de Survivor México 2022.
Correr hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Colocarlos correctamente sobre el tablero de Survivor México 2022.
Finalmente dejar rodar la pelota para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Todos desean los jugosos suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador del juego por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en Survivor México 2022.
Máxima concentración por suministros en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento entre ambas tribus de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea conseguir la recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por una estupenda ducha en Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Juego en equipos por la recompensa de Survivor México 2022.
Un sobreviviente tenía que soportar el costal en Survivor México 2022.
Sus contrincantes tenían que llenar el costal con las pesadas bolsas en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y puntería en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en juego por recompensa Survivor México 2022.
Velocidad para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Fuerza y resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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“Warrior” tiene listos los suministros de la semana 8 en Survivor México 2022.
Jaguares desean iniciar la semana 8 con victorias en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan para ganar un delicioso pollo en Survivor México 2022.
Halcones reciben a Jacky como refuerzo a Survivor México 2022.
Inicia el emocionante juego por los suministros en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los pescados de Survivor México 2022.
Correr hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Colocarlos correctamente sobre el tablero de Survivor México 2022.
Finalmente dejar rodar la pelota para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Todos desean los jugosos suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador del juego por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en Survivor México 2022.
Máxima concentración por suministros en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento entre ambas tribus de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea conseguir la recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por una estupenda ducha en Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Juego en equipos por la recompensa de Survivor México 2022.
Un sobreviviente tenía que soportar el costal en Survivor México 2022.
Sus contrincantes tenían que llenar el costal con las pesadas bolsas en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y puntería en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en juego por recompensa Survivor México 2022.
Velocidad para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Fuerza y resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene listos los suministros de la semana 8 en Survivor México 2022.
Jaguares desean iniciar la semana 8 con victorias en Survivor México 2022.
Las tribus se enfrentan para ganar un delicioso pollo en Survivor México 2022.
Halcones reciben a Jacky como refuerzo a Survivor México 2022.
Inicia el emocionante juego por los suministros en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes tenían que recolectar los pescados de Survivor México 2022.
Correr hasta la orilla de la playa de Survivor México 2022.
Colocarlos correctamente sobre el tablero de Survivor México 2022.
Finalmente dejar rodar la pelota para atinarle al objetivo de Survivor México 2022.
Todos desean los jugosos suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador del juego por los suministros de Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en Survivor México 2022.
Máxima concentración por suministros en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento entre ambas tribus de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene todo listo para iniciar el juego por la recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea conseguir la recompensa en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por una estupenda ducha en Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Juego en equipos por la recompensa de Survivor México 2022.
Un sobreviviente tenía que soportar el costal en Survivor México 2022.
Sus contrincantes tenían que llenar el costal con las pesadas bolsas en Survivor México 2022.
Juego de resistencia y puntería en Survivor México 2022.
Aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones empatan el marcador en juego por recompensa Survivor México 2022.
Velocidad para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Fuerza y resistencia al máximo en Survivor México 2022.
Reñido juego por la recompensa en Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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