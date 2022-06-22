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FOTOS | ¿Quién ganó suministros Survivor México el 22 de junio 2022?

Carlos Guerrero “Warrior” puso en disputa suministros Survivor México de la segunda semana. Un aguerrido duelo entre Halcones y Jaguares por invaluable premio.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Inicia el juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar las cubetas de agua en Survivor México 2022.
Y rellenar los recipientes en la zona marcada del juego en Survivor México 2022.
Después guiar la pelota en el laberinto de equilibrio en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares luchan por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Emocionante juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Sincronización y velocidad en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por suministros en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Halcones desean conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares quieren mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Se enfrentan por un kit de pesca en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Un emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir el banderín de la zona correspondiente de Survivor México 2022.
Salvaje juego de fuerza por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas enfrentó a Javier Ceriani en Survivor México 2022.
Javier Ceriani le otorgó una calavera a su equipo en Survivor México 2022.
Salvaje duelo de fuerzas por valiosa recompensa en Survivor México 2022.
Esfuerzo de Yusef Farah 22 en Survivor México 2022.
Lupita Galán enfrentó a Tefi Valenzuela en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron su primer triunfo en Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Inicia el juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar las cubetas de agua en Survivor México 2022.
Y rellenar los recipientes en la zona marcada del juego en Survivor México 2022.
Después guiar la pelota en el laberinto de equilibrio en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares luchan por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Emocionante juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Sincronización y velocidad en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por suministros en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Halcones desean conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares quieren mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Se enfrentan por un kit de pesca en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Un emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir el banderín de la zona correspondiente de Survivor México 2022.
Salvaje juego de fuerza por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas enfrentó a Javier Ceriani en Survivor México 2022.
Javier Ceriani le otorgó una calavera a su equipo en Survivor México 2022.
Salvaje duelo de fuerzas por valiosa recompensa en Survivor México 2022.
Esfuerzo de Yusef Farah 22 en Survivor México 2022.
Lupita Galán enfrentó a Tefi Valenzuela en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron su primer triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” está listo para iniciar el juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Inicia el juego por equipos en Survivor México 2022.
Tenían que recolectar las cubetas de agua en Survivor México 2022.
Y rellenar los recipientes en la zona marcada del juego en Survivor México 2022.
Después guiar la pelota en el laberinto de equilibrio en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares luchan por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 5 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Emocionante juego de equilibrio en Survivor México 2022.
Sincronización y velocidad en Survivor México 2022.
Reñido enfrentamiento por suministros en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Halcones desean conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Jaguares quieren mantener su racha de victorias en Survivor México 2022.
Se enfrentan por un kit de pesca en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan individualmente en Survivor México 2022.
Un emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir el banderín de la zona correspondiente de Survivor México 2022.
Salvaje juego de fuerza por invaluable recompensa en Survivor México 2022.
Ambas tribus desean la increíble recompensa de Survivor México 2022.
Gabo Cuevas enfrentó a Javier Ceriani en Survivor México 2022.
Javier Ceriani le otorgó una calavera a su equipo en Survivor México 2022.
Salvaje duelo de fuerzas por valiosa recompensa en Survivor México 2022.
Esfuerzo de Yusef Farah 22 en Survivor México 2022.
Lupita Galán enfrentó a Tefi Valenzuela en Survivor México 2022.
Halcones consiguieron su primer triunfo en Survivor México 2022.

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