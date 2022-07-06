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FOTOS | ¿Quién ganó los suministros Survivor México 6 julio 2022?

Jaguares y Halcones ponen a prueba su fuerza y resistencia para conseguir suministros Survivor. Halcones consiguieron las albóndigas y el refresco.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la semana 4 en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que jalar las carretas con los banderines en Survivor México 2022.
Recolectar los banderines de las estaciones correspondientes en Survivor México 2022.
Posteriormente lanzar los aros para ensartarlos en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Juego de concentración y puntería en Survivor México 2022.
Una reñida competencia por los suministros de Survivor México 2022.
Esfuerzo descomunal para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quiere el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por 8 albóndigas y refresco en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que soportar los pesados costales de Survivor México 2022.
El sobreviviente que resista el mayor tiempo conseguía el punto de Survivor México 2022.
Una jugosa recompensa en juego de Survivor México 2022.
Las aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Sobrevivientes con fuerza descomunal en Survivor México 2022.
Jaguares acumulaban calaveras en Survivor México 2022.
Sobrevivientes en juego de fuerza y resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para conseguir la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones celebrando al ganar la recompensa de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la semana 4 en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que jalar las carretas con los banderines en Survivor México 2022.
Recolectar los banderines de las estaciones correspondientes en Survivor México 2022.
Posteriormente lanzar los aros para ensartarlos en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Juego de concentración y puntería en Survivor México 2022.
Una reñida competencia por los suministros de Survivor México 2022.
Esfuerzo descomunal para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quiere el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por 8 albóndigas y refresco en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que soportar los pesados costales de Survivor México 2022.
El sobreviviente que resista el mayor tiempo conseguía el punto de Survivor México 2022.
Una jugosa recompensa en juego de Survivor México 2022.
Las aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Sobrevivientes con fuerza descomunal en Survivor México 2022.
Jaguares acumulaban calaveras en Survivor México 2022.
Sobrevivientes en juego de fuerza y resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para conseguir la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones celebrando al ganar la recompensa de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da inicio a la semana 4 en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que jalar las carretas con los banderines en Survivor México 2022.
Recolectar los banderines de las estaciones correspondientes en Survivor México 2022.
Posteriormente lanzar los aros para ensartarlos en Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y velocidad en Survivor México 2022.
Los suministros son fundamentales en Survivor México 2022.
Juego de concentración y puntería en Survivor México 2022.
Una reñida competencia por los suministros de Survivor México 2022.
Esfuerzo descomunal para conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó los suministros de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” tiene una jugosa recompensa para la tribu ganadora en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar quiere el triunfo en Survivor México 2022.
Halcones desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan por 8 albóndigas y refresco en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes ponen a prueba su resistencia en Survivor México 2022.
Tenían que soportar los pesados costales de Survivor México 2022.
El sobreviviente que resista el mayor tiempo conseguía el punto de Survivor México 2022.
Una jugosa recompensa en juego de Survivor México 2022.
Las aguerridas sobrevivientes desean el triunfo en Survivor México 2022.
Sobrevivientes con fuerza descomunal en Survivor México 2022.
Jaguares acumulaban calaveras en Survivor México 2022.
Sobrevivientes en juego de fuerza y resistencia de Survivor México 2022.
Tenían que conseguir 7 calaveras para ganar en Survivor México 2022.
Máximo esfuerzo para conseguir la jugosa recompensa de Survivor México 2022.
Halcones celebrando al ganar la recompensa de Survivor México 2022.

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