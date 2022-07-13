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FOTOS | ¿Quién ganó la recompensa Survivor México el 13 de julio 2022?

Inicia la semana 5, Jaguares y Halcones se enfrentan por una recompensa invaluable. Kenta le otorgó el triunfo a Halcones en el juego por recompensa Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero Warrior tiene los suministros de la quinta semana en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Deslizarse por la cascada era la primera etapa en juego de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos con las cubetas llenas de agua en Survivor México 2022.
Después llenar los contenedores del juego de Survivor México 2022.
Terminar el laberinto antes que su contrincante en Survivor México 2022.
Concentración de Cathe en Survivor México 2022.
Sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego de Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan terminar con la mala racha en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en un duelo mano a mano por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar el tótem de su contrincante en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Salvaje duelo de estrategia y equilibrio en Survivor México 2022.
Fuerza contra estrategia por recompensa Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para el juego de Survivor México 2022.
Emocionante duelo entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Elegir entre fuerza bruta y estrategia por recompensa Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Cinco cobijas, café y una hamaca en juego de Survivor México 2022.
Rivalidad y respeto en Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero Warrior tiene los suministros de la quinta semana en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Deslizarse por la cascada era la primera etapa en juego de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos con las cubetas llenas de agua en Survivor México 2022.
Después llenar los contenedores del juego de Survivor México 2022.
Terminar el laberinto antes que su contrincante en Survivor México 2022.
Concentración de Cathe en Survivor México 2022.
Sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego de Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan terminar con la mala racha en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en un duelo mano a mano por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar el tótem de su contrincante en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Salvaje duelo de estrategia y equilibrio en Survivor México 2022.
Fuerza contra estrategia por recompensa Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para el juego de Survivor México 2022.
Emocionante duelo entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Elegir entre fuerza bruta y estrategia por recompensa Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Cinco cobijas, café y una hamaca en juego de Survivor México 2022.
Rivalidad y respeto en Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior tiene los suministros de la quinta semana en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por los suministros de Survivor México 2022.
Deslizarse por la cascada era la primera etapa en juego de Survivor México 2022.
Tenían que atravesar el circuito de obstáculos con las cubetas llenas de agua en Survivor México 2022.
Después llenar los contenedores del juego de Survivor México 2022.
Terminar el laberinto antes que su contrincante en Survivor México 2022.
Concentración de Cathe en Survivor México 2022.
Sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Todos desean los suministros de Survivor México 2022.
Jaguares toman la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Concentración de Cyntia en Survivor México 2022.
Máxima concentración de los sobrevivientes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
“Warrior” tiene una invaluable recompensa para la tribu ganadora del juego de Survivor México 2022.
Jaguares desean repetir su victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan terminar con la mala racha en Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en un duelo mano a mano por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que derribar el tótem de su contrincante en Survivor México 2022.
La tribu que consiga 7 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
Salvaje duelo de estrategia y equilibrio en Survivor México 2022.
Fuerza contra estrategia por recompensa Survivor México 2022.
El equilibrio es fundamental para el juego de Survivor México 2022.
Emocionante duelo entre Halcones y Jaguares de Survivor México 2022.
Elegir entre fuerza bruta y estrategia por recompensa Survivor México 2022.
Todos desean la recompensa de Survivor México 2022.
Cinco cobijas, café y una hamaca en juego de Survivor México 2022.
Rivalidad y respeto en Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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