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FOTOS | Salvaje enfrentamiento durante juego en Survivor México.

“Warrior” dio la bienvenida a la tercera temporada de Survivor México e interfirió entre ambas tribus en un feroz enfrentamiento durante el juego de Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

Tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Tribu Halcones en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por el fuego en Survivor México 2022.
Tenían que llegar a las plataformas de Survivor México 2022.
Recolectar todos los suministros que puedan de Survivor México 2022.
Y regresar a la playa antes que sus compañeros de Survivor México 2022.
Juego de esfuerzo y organización en Survivor México 2022.
Ambas tribus escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Un representante de cada tribu se enfrenta por los utensilios de Survivor México 2022.
Ale Saadi de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Kenta Sakurai de la tribu Halcón en Survivor México 2022.
Ale Saadi terminó su laberinto en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar celebrando en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar en segundo juego de Survivor México 2022.
Tribu Halcón en segundo juego de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al juego de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por suministros de Survivor México 2022.
Feroz juego de fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar a su contrincante a otro poste en Survivor México 2022.
Y engancharlo para conseguir la calavera que otorga el triunfo en Survivor México 2022.
La única regla era no jalar del cuello a su contrincante en Survivor México 2022.
Se enfrentan por medio kilo de arroz y medio litro de aceite en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas recibió una advertencia por jalar del cuello a su rival en Survivor México 2022.
Pero logró otorgarle el punto a su tribu en Survivor México 2022.
Las mujeres de ambas tribus también se enfrentaron en Survivor México 2022.
Después de una feroz batalla entre ambas tribus en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo y ganó los suministros de Survivor México 2022.
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Tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Tribu Halcones en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por el fuego en Survivor México 2022.
Tenían que llegar a las plataformas de Survivor México 2022.
Recolectar todos los suministros que puedan de Survivor México 2022.
Y regresar a la playa antes que sus compañeros de Survivor México 2022.
Juego de esfuerzo y organización en Survivor México 2022.
Ambas tribus escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Un representante de cada tribu se enfrenta por los utensilios de Survivor México 2022.
Ale Saadi de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Kenta Sakurai de la tribu Halcón en Survivor México 2022.
Ale Saadi terminó su laberinto en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar celebrando en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar en segundo juego de Survivor México 2022.
Tribu Halcón en segundo juego de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al juego de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por suministros de Survivor México 2022.
Feroz juego de fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar a su contrincante a otro poste en Survivor México 2022.
Y engancharlo para conseguir la calavera que otorga el triunfo en Survivor México 2022.
La única regla era no jalar del cuello a su contrincante en Survivor México 2022.
Se enfrentan por medio kilo de arroz y medio litro de aceite en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas recibió una advertencia por jalar del cuello a su rival en Survivor México 2022.
Pero logró otorgarle el punto a su tribu en Survivor México 2022.
Las mujeres de ambas tribus también se enfrentaron en Survivor México 2022.
Después de una feroz batalla entre ambas tribus en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo y ganó los suministros de Survivor México 2022.
Tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Tribu Halcones en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares se enfrentan por el fuego en Survivor México 2022.
Tenían que llegar a las plataformas de Survivor México 2022.
Recolectar todos los suministros que puedan de Survivor México 2022.
Y regresar a la playa antes que sus compañeros de Survivor México 2022.
Juego de esfuerzo y organización en Survivor México 2022.
Ambas tribus escuchan las instrucciones en Survivor México 2022.
Un representante de cada tribu se enfrenta por los utensilios de Survivor México 2022.
Ale Saadi de la tribu Jaguar en Survivor México 2022.
Kenta Sakurai de la tribu Halcón en Survivor México 2022.
Ale Saadi terminó su laberinto en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar celebrando en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero da inicio al segundo juego en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar en segundo juego de Survivor México 2022.
Tribu Halcón en segundo juego de Survivor México 2022.
Warrior da inicio al juego de Survivor México 2022.
Ambas tribus se enfrentan por suministros de Survivor México 2022.
Feroz juego de fuerza en Survivor México 2022.
Tenían que arrastrar a su contrincante a otro poste en Survivor México 2022.
Y engancharlo para conseguir la calavera que otorga el triunfo en Survivor México 2022.
La única regla era no jalar del cuello a su contrincante en Survivor México 2022.
Se enfrentan por medio kilo de arroz y medio litro de aceite en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas recibió una advertencia por jalar del cuello a su rival en Survivor México 2022.
Pero logró otorgarle el punto a su tribu en Survivor México 2022.
Las mujeres de ambas tribus también se enfrentaron en Survivor México 2022.
Después de una feroz batalla entre ambas tribus en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo y ganó los suministros de Survivor México 2022.

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