FOTOS: Sobrevivientes protagonizan feroces batallas en Survivor.

Gary Centeno reveló ante cámaras que se sintió nervioso y confiado con el duelo de la extinción de Survivor México. La tribu Jaguar aplaudió a Cyntia González por su triunfo mientras que Alejandra Toussaint reveló a cámaras que no dudó en utilizar el tótem de resurrección con Gary.

Nuevas estrategias secretas para formar alianzas en Survivor México.

Paco Pizaña y Gary Centeno se reunieron para planear su estrategia en la futura Fusión Survivor. Paco reveló ante cámaras que está abierto a las posibilidades y no dudará en dejar de brindar apoyo a Gary Centeno.

Denisha y Julio Barraza están conscientes del pleito que tienen Alejandra Toussaint y Cyntia González. Julio reveló ante cámaras que le brindará todo su apoyo a Cyntia mientras que Denisha tiene la sospecha de que Sargento Rap se unirá a la tribu Jaguar.

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Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a las tribus para explicarles en qué consistía el juego por los suministros de Survivor México, además les recordó que Pablo Martí y Cyntia González no jugarían en toda la semana.

Los sobrevivientes se enfrentaron en una prueba de destreza, velocidad y de mucha atención pues tenían que superar el laberinto a ciegas al seguir las instrucciones de sus compañeros y encestar una pelota para conseguir calavera para ganar los suministros de Survivor México donde la tribu Jaguar resultó victoriosa.

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Relajante recompensa en Survivor México, una noche italiana con cena incluida.

Halcones y Jaguares protagonizaron una feroz batalla cuerpo a cuerpo en la fosa lodosa de Survivor México para ganar una cena italiana y disfrutar de una noche en una zona exclusiva. Después de una aguerrida batalla de sobrevivientes, la tribu Halcón fue derrotada con un marcador muy cerrado a favor de la tribu Jaguar.

Adianez Hernández reveló ante cámaras que sospecha que Sargento Rap no entregó todo su potencial en el juego y se dejó ganar para darle beneficio a la tribu Jaguar, pues posiblemente formen alianzas en la Fusión de Survivor México.

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