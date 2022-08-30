  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Tribu ganadora de suministros Survivor México 30 agosto 2022.

Jaguares, Halcones y Los Otros se enfrentaron en un bestial juego para conseguir los suministros. La tribu Jaguar ganó los suministros Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 12 de Survivor México 2022.
Los Otros desean los suministros para hacer pizza en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer con triunfos en Survivor México 2022.
Jaguares necesitan una victoria en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Se enfrentaban individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que derribar dos veces a su oponente de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba los suministros de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Otros lograron empatar el marcador en Survivor México 2022.
Bestial enfrentamiento por suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Warrior dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Jaguares desean visitar la lujosa Villa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Uno era guía, otro tenía tapados los ojos en Survivor México 2022.
Tenían que liberar la manivela de Survivor México 2022.
Buscar los 3 aros con las indicaciones de su guía en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea regresar a la Villa de Survivor México 2022.
Una noche en una Villa lujosa con juegos de mesa y cena incluida en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas de Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Gritos de los guías para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
/
“Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 12 de Survivor México 2022.
Los Otros desean los suministros para hacer pizza en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer con triunfos en Survivor México 2022.
Jaguares necesitan una victoria en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Se enfrentaban individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que derribar dos veces a su oponente de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba los suministros de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Otros lograron empatar el marcador en Survivor México 2022.
Bestial enfrentamiento por suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Warrior dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Jaguares desean visitar la lujosa Villa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Uno era guía, otro tenía tapados los ojos en Survivor México 2022.
Tenían que liberar la manivela de Survivor México 2022.
Buscar los 3 aros con las indicaciones de su guía en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea regresar a la Villa de Survivor México 2022.
Una noche en una Villa lujosa con juegos de mesa y cena incluida en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas de Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Gritos de los guías para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa los suministros de la semana 12 de Survivor México 2022.
Los Otros desean los suministros para hacer pizza en Survivor México 2022.
Halcones desean permanecer con triunfos en Survivor México 2022.
Jaguares necesitan una victoria en Survivor México 2022.
Los sobrevivientes pusieron a prueba su equilibrio en Survivor México 2022.
Se enfrentaban individualmente en Survivor México 2022.
Tenían que derribar a su contrincante en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por los suministros de Survivor México 2022.
Tenían que derribar dos veces a su oponente de Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 6 calaveras ganaba los suministros de Survivor México 2022.
Feroz enfrentamiento cuerpo a cuerpo en Survivor México 2022.
La tribu Halcón tomó la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Los Otros lograron empatar el marcador en Survivor México 2022.
Bestial enfrentamiento por suministros de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar ganó los suministros de Survivor México 2022.
Warrior dio inicio al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
A Los Otros les urge una victoria en Survivor México 2022.
Jaguares desean visitar la lujosa Villa de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la recompensa de Survivor México 2022.
Dos sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Uno era guía, otro tenía tapados los ojos en Survivor México 2022.
Tenían que liberar la manivela de Survivor México 2022.
Buscar los 3 aros con las indicaciones de su guía en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba la recompensa de Survivor México 2022.
La tribu Halcón desea regresar a la Villa de Survivor México 2022.
Una noche en una Villa lujosa con juegos de mesa y cena incluida en Survivor México 2022.
Emocionante juego en parejas de Survivor México 2022.
Todos desean la invaluable recompensa de Survivor México 2022.
Gritos de los guías para conseguir la calavera de Survivor México 2022.
La Tribu Halcón ganó la recompensa de Survivor México 2022.

Contenido relacionado