Gana miles de pesos desde casa con el Desafío Survivor.

Tú puedes ser uno de los ganadores diarios de $1,000 pesos que Survivor México trae para ti. Sólo debes enfrentar el Desafío Survivor contestando una trivia en la app TV Azteca En Vivo o en el sitio survivormexico.tv y confiar en tu velocidad y conocimientos sobre el reality de supervivencia más extremo de la televisión.

Permiso DGRTC/0921/2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Podrán participar todos aquellos mexicanos personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) residentes de la República Mexicana que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

A partir del lunes 12 de junio de 2023 y hasta el viernes 14 de julio del 2023, y en el horario de 10 a.m. a 11 p.m. de lunes a viernes, los interesados podrán participar entrando a la aplicación móvil TV Azteca En Vivo o al sitio survivormexico.tv.



Ahí encontrarán el formulario donde deberán contestar 10 preguntas de Survivor México en el menor tiempo posible. Únicamente se podrá participar en una ocasión cada día.



Mientras más rápido contesten acertadamente todas las preguntas, tendrán más posibilidades de ganar.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

Habrá un posible ganador de $1,000 pesos cada día, de lunes a viernes, y será aquel que haya contestado correctamente las 10 preguntas de la trivia del día en el menor tiempo. En caso de empate, el posible ganador será el primero que haya respondido la trivia correctamente.



Los posibles ganadores seleccionados serán contactados y deberán responder en máximo un día hábil enviando copia vigente de su identificación oficial, de su comprobante de domicilio y copia de su estado de cuenta con clabe interbancaria, para hacer la transferencia de incentivo.



En caso de cumplir con los requisitos mencionados en este documento, se considerará un ganador. En caso contrario o si no se recibe respuesta, se seleccionará a otro posible ganador.



Los ganadores semanales serán publicados los días lunes en las cuentas de redes sociales de Survivor México.



Los incentivos se entregan durante los 15 días hábiles posteriores a la correcta recepción de la documentación.

3. INCENTIVO

Cada ganador recibirá $1,000 pesos mexicanos.

4. OTRAS CONDICIONES

El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).



Un participante solamente podrá ser ganador una vez por semana.



El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, copia vigente de identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella, comprobante de domicilio y copia de estado de cuenta con clabe interbancaria para hacer la transferencia.



No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.



Esta dinámica es válida en la República Mexicana.



Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su incentivo.



TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).



TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica.



Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html



TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.



TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.



No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado



Al participar, el participante acepta y reconoce que la información que proporcione, así como todo el material fotográfico y/o video que se obtenga durante el disfrute del incentivo y que incluya su imagen, podrá ser utilizado por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine.



TV Azteca no será responsable en caso de cualquier daño o pérdida causada por el disfrute del incentivo.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.



Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.



Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.