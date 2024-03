Programa 3 | 13 marzo 2024 | Nueva temporada de Survivor México 2024

Las tribus comienzan a tener sus diferencias, tras las decisiones tomadas, tal parece que Eli no es considerada la rival más débil de Halcones. Mientras que en Jaguares no todo va muy bien, ya que el capitán no les inspira confianza a su equipo. Las traiciones aparecen cuando los capitanes deben tomar una importante decisión y las cosas no se hacen como pactaron.