Survivor México: Las nuevas alianzas ponen en riesgo a Yusef y Viridiana.

Estamos viviendo un momento clave dentro de Survivor México, pues todos los integrantes quieren formar la mejor alianza para poder llegar con una estrategia definida a la esperada Fusión.

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Recordemos que todavía no hay una fecha definida para llegar a la Fusión, pero los sobrevivientes ya saben que solo habrá dos eliminados más antes de que todos sean una sola tribu.

Esto ha ocasionado que las alianzas y traiciones entre los integrantes de todas las tribus se hagan más notorias, siendo una de las principales estrategias desarmar a los Jaguares y sacar a Yusef y Viridiana.

La unión de los Jaguares se ha terminado con las nuevas alianzas.

Para nadie es un secreto que en las últimas semanas los Jaguares han pasado por un gran momento en Survivor México, pues han ganado casi todos los premios y recompensas que se han puesto en juego.

Sin embargo, hay dos participantes que nadie quiere ver en la Fusión, pues los consideran muy fuertes y han tenido ciertas diferencias con todos a lo largo de estas semanas, incluso los propios Jaguares los quieren fuera.

Nos referimos a Yusef y Viridiana, quienes para muchos se han convertido en los rivales a vencer de los Jaguares y nadie los quiere de rivales en la Fusión.

Como tribu, tenemos todo para llegar hasta la final. Ya sabía que se iban a unir contra mí. -Se alían para que nosotros no ganemos, les deseo suerte, ni aliando se va a poder

Al mismo tiempo, los Halcones ha retomado fuerza y tienen la intención de salir a acabar con los Jaguares, principalmente Cuchao.

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