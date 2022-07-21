Survivor México cambia de horario: ¿A partir de cuándo y a qué hora?

Desde que empezó la tercera temporada de Survivor México, los fans del reality más demandante de la televisión mexicana han quedado sorprendidos por el nivel de exigencia que tienen las pruebas, mismas que llevan al límite a los sobrevivientes en cada una de las competencias.

Programa 16 | 20 de julio 2022 | Por suministros Survivor México.

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Sin duda, Survivor México es uno de los programas preferidos por los millones de fans de la programación de Azteca UNO, por lo que han pedido tener más días de la intensa competencia, ya que actualmente solo tienen tres días.

Por ello nuestra casa, TV Azteca, escuchó las peticiones de los fans, por lo que muy pronto vamos a tener un día más de Survivor México.

¿Cuándo y cuál será el nuevo horario de Survivor México? Los sobrevivientes tendrán que demostrar mucho más sus habilidades de supervivencia dentro de las playas de Survivor México, pues a partir del próximo martes 26 de julio vamos a tener cuatro días de intensa competencia.



Ahora tendremos la oportunidad de ver Survivor México, martes, miércoles, jueves y los viernes seguirán siendo de eliminación todo por la señal de Azteca UNO y por la aplicación de TV Azteca En Vivo.



El horario seguirá siendo el mismo, por lo que todas las emociones y aventuras que viven los sobrevivientes las podrás seguir a partir de las 19:30 horas.

Recordemos que ya no te puedes perder ninguna de las emisiones de Survivor México, ya que Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘Warrior’, ya les anunció a los integrantes de ambas tribus que muy pronto va a llegar la fusión.

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Por tal motivo, cada uno de los participantes tiene que comenzar a pensar en una estrategia para poder hacer alianzas y asegurar su estancia en Survivor México una semana más en busca de lograr llegar a la gran final y ser el tercer ganador del reality.