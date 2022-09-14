Survivor México: Cuchao y Cathe, de la amistad a la traición.

Aunque dentro de las playas de Survivor México todo es competencia, también existe la oportunidad de tener grandes amistades, aunque puede que ellas sean solo por conveniencia para poder una alianza o un voto seguro a su favor.

Programa 52 | 12 de septiembre 2022 | Capitanes Survivor México.

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Tal parece ser el caso de Cuchao y Cathe, quienes a lo largo de las catorce semanas de competencia en Survivor México han tenido una gran relación, por lo que cada uno se siente seguro con el otro.

Yo, afirmo que aquí en Survivor, he tenido amistades muy lindas que quiero conservar si se puede para toda mi vida, uno de ellos es Cuchao. Cuando fui al juego de eliminación, yo había hablado contigo, pero no está demás decirte que agradezco mucho la amistad que hemos firmado hasta ahora

En fusión hemos tenido una relación muy bonita en la que nos acompañamos porque nos conocemos. Yo te he confiado cosas que yo creo que a nadie le he confiado, literal, esas pláticas luego son bonitas y unen, y tú me has contado también cosas; entonces cómo que ya tenemos una amistad que me gustaría conservarla

La amistad puede terminarse por un voto en contra.

La bonita amistad que han tenido podría cambiar en los próximos Concejos Tribales, ya que cada día son menos los integrantes que se pueden mandar al Duelo de la Extinción.

Este es el caso de Cathe, quien tiene una alianza con Kenta, David y Nahomi para sacar a Cuchao, por lo que tendría que votar en su contra.

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