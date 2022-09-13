Survivor México: Cyntia revela qué competidor le teme de cara a la recta final.
Cyntia continúa dividiendo las opiniones en las redes sociales, pues ahora segura que existe un participante que le teme dentro de Survivor México. ¿Quién es?
En Survivor México ningún día es igual, y de cara a la Gran Final, todos los participantes comienzan a realizar sus mejores estrategias y alianzas para mantenerse dentro del reality show.
Las alianzas se han hecho presentes, pues Yusef, David y Cyntia se han apoyado para permanecer dentro del programa de supervivencia más exigente del momento.
Nahomi, Cuchao, Julián, Kenta, Cathe y Catalina también se han unido con el propósito de sacar a Yusef de la competencia, pues saben que es uno de los participantes más fuertes a vencer.
La fusión también ha permitido la creación de alianzas en Survivor México, pues ahora una sola tribu compite por suministros y otros incentivos dentro de la competencia.
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Cyntia realiza importante declaración en Survivor México
Por su parte, Cyntia ha acaparado la atención de los televidentes, pues aunque ha sido fiel a la Tribu Jaguar, la participante también se ha mostrado descontenta con las estrategias de Yusef en algunas ocasiones.
En su momento, Yusef ganó la capitanía y eligió a Nahomi para conformar su equipo la semana pasada, acto que molestó a Cyntia por ser excluida.
Luego de la polémica, Cyntia sabe que es una de las rivales más fuertes a vencer, incluso ha revelado qué participante le tiene miedo de cara a la Gran Final.
La influencer asegura que Cuchao le tiene miedo debido a la fuerte amenaza en la que se ha convertido. En caso de un momento de peligro, los aliados de Cuchao no estarían para él. Julián, Kenta, Cathe, Nahomi y Catalina son los aliados de la sobreviviente.
No te pierdas la penúltima semana de Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Muy pronto conoceremos al ganador o ganadora del reality show de supervivencia.
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