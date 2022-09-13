En Survivor México ningún día es igual, y de cara a la Gran Final, todos los participantes comienzan a realizar sus mejores estrategias y alianzas para mantenerse dentro del reality show.

Las alianzas se han hecho presentes, pues Yusef, David y Cyntia se han apoyado para permanecer dentro del programa de supervivencia más exigente del momento.

Nahomi, Cuchao, Julián, Kenta, Cathe y Catalina también se han unido con el propósito de sacar a Yusef de la competencia, pues saben que es uno de los participantes más fuertes a vencer.

La fusión también ha permitido la creación de alianzas en Survivor México, pues ahora una sola tribu compite por suministros y otros incentivos dentro de la competencia.

Te puede interesar: Survivor México: Cyntia revela qué competidor le teme de cara a la recta final.

Cyntia realiza importante declaración en Survivor México

Por su parte, Cyntia ha acaparado la atención de los televidentes, pues aunque ha sido fiel a la Tribu Jaguar, la participante también se ha mostrado descontenta con las estrategias de Yusef en algunas ocasiones.

En su momento, Yusef ganó la capitanía y eligió a Nahomi para conformar su equipo la semana pasada, acto que molestó a Cyntia por ser excluida.

Luego de la polémica, Cyntia sabe que es una de las rivales más fuertes a vencer, incluso ha revelado qué participante le tiene miedo de cara a la Gran Final.

La influencer asegura que Cuchao le tiene miedo debido a la fuerte amenaza en la que se ha convertido. En caso de un momento de peligro, los aliados de Cuchao no estarían para él. Julián, Kenta, Cathe, Nahomi y Catalina son los aliados de la sobreviviente.

No te pierdas la penúltima semana de Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Muy pronto conoceremos al ganador o ganadora del reality show de supervivencia.

También te puede interesar:Survivor México: Santiago es el eliminado de la noche.