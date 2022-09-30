Exparticipantes revelan quién en su favorito para ganar Survivor México.

Esta noche es la Gran Final de Survivor México a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Nahomi, Kenta y Julián son los tres finalistas de esta tercera edición de nuestro reality show de supervivencia, pero solo uno se convertirá en el campeón o campeona de los 2 millones de pesos.

El público continúa votando por su favorito a tráves de la aplicación TV Azteca En Vivo, pues esta noche conoceremos al sobreviviente triunfador y más votado por los televidentes en casa.

Esta mañana, nuestro foro de Venga la Alegría se engalanó con la presencia de varios exparticipantes de Survivor México, quienes participaron en un Concejo Extraordinario. Los exsobrevivientes revelaron quién es su finalista favorito para ganar la tercera temporada de nuestro reality show.

Lupita quiere que gane Nahomi, Santiago también apuesta por Nahomi, Italivi va por Julián, Karim continúa votando por Julián, Fátima desea ver como campeona a Nahomi, mientras que Christian Carrasco también quiere que gane Julián.

"Siento que Julián realmente vivió Survivor México; estuvo en todas las tribus y vivió el exilio. Lo merece", declaró Italivi ante las cámaras de este programa, mientras que Christian Carrasco confesó que "todos merecen ganar, pero Julián es el estratega más noble y sin dañar a tantas personas. Para mí merece ganar".

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No te pierdas la Gran Final de Survivor México

No te pierdas la Gran Final de Survivor México esta misma noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Solo un sobreviviente será el ganador de los 2 millones de pesos, así como el título de campeón de la tercera temporada de nuestro reality show.

Nahomi, Kenta y Julián son los tres sobrevivientes que se disputarán el trofeo, así que no dejes de votar por tu favorito a tráves de la app TV Azteca En Vivo.

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