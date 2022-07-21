Halcones reaccionan a la salida de Ceriani de Survivor México.

La sexta semana de Survivor México inició con los sentimientos a flor de piel, pues la Tribu Halcón despidió a uno de sus integrantes más polémicos.

Se trata de Javier Ceriani, quien apagó su fuego tras un tenaz duelo de equilibrio y precisión contra Gabo Cuevas.

David, quien tuvo una contundente plática con el periodista de espectáculos antes de su partida, confesó que en el campamento ya se extrañan los chistes del argentino.

"Definitivamente sin él va a haber menos risas porque hacía muchas payasadas y es muy chistoso. Cada vez va a ser más difícil porque nos encariñamos más y pues ni modo... esta vez le tocó a Javi. Se le va a extrañar en ciertas cosas y adelante", dijo a las cámaras de Survivor México.

El periodista argentino se convirtió en uno de los más controversiales de la temporada, pues no hizo buena química con algunos sobrevivientes.

Tal es el caso de Kenta, quien pidió a Javier Ceriani que no le pusiera apodos como "chino": "Yo tenía una relación como de amor y odio", dijo el modelo sobre la salida del argentino.

La sexta semana de Survivor México inició con un Duelo por los Suministros, en el que se puso en juego un kit de alimentos que fue ganado por la Tribu Jaguar.

Cathe confesó si la reciente eliminación de Javier Cerini tuvo que ver para perder la prueba: "Lo extrañamos por el personaje tan increíble que es. Ceriani era la chispa que nos ponía alegres. Él siempre se acoplaba a la iniciativa de Yusef o de Nahomi".

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¿Qué piensa Gabo Cuevas de la eliminación de Javier Ceriani?

Gabo Cuevas y Javier Ceriani se convirtieron en eternos rivales a lo largo de cinco semanas en nuestro reality show, aunque el reportero mexicano se negó a hablar de la eliminación del argentino: "Me siento muy contento de seguir en esta aventura llamada Survivor México".

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