Estos fueron los mejores memes que dejó la pelea entre Yusef y Julián.

Warrior puso en juego pizzas y refrescos para cada uno de los participantes en Survivor México, incentivos que hicieron celebrar a los participantes de emoción.

Los sobrevivientes enfrentaron una prueba de mucha inteligencia y fuerza, pues tuvieron que recorrer todo un circuito amarrados de un arnés, así como armar un tablero con cubos.

Sin embargo, las tres tribus presenciaron un tenso enfrentamiento, pues Yusef y Julián se pelearon frente a frente en Survivor México.

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Pelea de Julián y Yusef deja divertidos memes

El enfrentamiento de Yusef y Julián no es nada nuevo, pues en su momento se enfrentaron por el supuesto robo de alimentos dentro de los refugios.

Sin embargo, esta noche los ánimos se encendieron de nueva cuenta, todo sucedió antes del triunfo de los Halcones en el Juego por la Recompensa.

"No es la primera vez que me salgo de mis cabales", dijo Julián a su tribu, pues se molestó tras escucharlos riéndose desde la banda.

Julián jaló de una manera muy brusca a Jacky durante el duelo, acto que molestó a Viridiana y a Yusef. La alpinista le dijo al integrante de Los Otros que respetara a Jacky, momento que desató una batalla esta noche.

"Ahí está la educación que te dieron en su casa", expresó Yusef enfrentando cara a cara a Julián. Luego de los dimes y diretes, los demás participantes pararon la pelea y nada pasó a mayores.

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Se nos vienen una nueva actualización de este memorable momento #SurvivorPorInmunidad pic.twitter.com/vxunoPEmX7 — Hâłčôňěš (@SofiaDvis_) August 20, 2022

Hoy todo mi apoyo a Julián y a cualquiera que se vaya en contra a los shaguares y chosef #SurvivorPorInmunidad pic.twitter.com/kdEpGr11XA — Ivy (Taylor’s Version) 🧣 (@Ivy_mar13) August 20, 2022