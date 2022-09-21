Survivor México: Kenta se une a Nahomi en comentarios contra Cathe.

Estamos viviendo los últimos días de Survivor México, por lo que las traiciones y alianzas han comenzado a formar parte fundamental de la competencia, una de las salidas más recientes y polémicas fue la de Cathe.

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Tras su eliminación, Nahomi y Kenta han comenzado a hablar del papel que tuvo durante su estancia en Survivor México, donde aseguraron jugó con la mente de muchos.

Yo creo que, mi Kenta lo siento más liberado sí creo que en su momento mi queridísima Cathe jugó con la mente de él, mucho tiempo. Cathe le metió esa idea a Cynthia, que te había manipulado para que la votaras y yo quedarme con David. Yo le di el cierre a nuestra relación porque yo veía que ella me estaba manipulando, manipulaba toda la situación en Halcones y de toda su estrategia que ya tenía dos semanas antes de pasarme a los lobos

Sinceramente, su actitud; siempre les he platicado a ustedes. Lejos de inspirarme, igual si era una compañera para platicar, pero que te inspirara en actividad, en dinamismo, iniciativa, energéticamente… jamás, la veías y era de híjole…

Su papel en Survivor México pudo terminar mucho antes.

De acuerdo con las recientes declaraciones de Kenta y Nahomi, su manipulación le ayudó a llegar muy lejos dentro de Survivor México.

Sabiendo ella o estando consciente de que sus capacidades físicas no le daban para llegar lejos, tuvo que protegerse bajo ese pacto que habíamos hecho. Yo le decía, Cathe yo en cualquier momento puedo romper la alianza porque si hay personas que no están evolucionando al ritmo de los demás para ganar esos puntos… y por ende no ganamos; entonces, hay que empezar a limpiar…

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