Survivor México: Kenta perdió la cabeza y podría quedar fuera.

Estamos cerrando la última semana de competencia antes de la final en Survivor México, por lo que nadie se quiere quedar fuera de la posibilidad de ganar los dos millones de pesos que se lleva el mejor sobreviviente.

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Ante las condiciones extremas a las que se enfrentan todos los días y las rivalidades que se han formado a lo largo de las catorce semanas de competencia, los sobrevivientes de Survivor México saben que tienen que buscar la mejor estrategia y alianza para poder seguir en la competencia.

Sin embargo, eso no es todo, ya que se requieren de otras virtudes para poder realizar los planes que les aseguren un lugar en la final de Survivor México, una de ellas es tener paciencia y un buen control de las emociones, lo cual parece ser que Kenta no tiene, lo que podría costarle ser uno de los elegidos para el Duelo de la Extinción.

Kenta volvió a perder la cabeza y podría ir a Duelo de Eliminación.

Todos los sobrevivientes tienen muy en claro que cada punto y calavera es sumamente importante para poder seguir en Survivor México, el no ganarla puede tener varias consecuencias para ellos.

Ayer, lo que llamó la atención fue la reacción que tuvo Kenta al no ganar la calavera que le tocó, por lo que nuevamente tuvo una reacción muy poco esperada y que dejó sin palabras a sus compañeros.

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Ya que, al perder su punto, Kenta comenzó a aventar piedras para poder sacar su frustración y coraje, pero eso llamó la atención de sus compañeros, quienes podrían votar en su contra en el próximo Consejo Tribal, lo que podría culminar con su eliminación de Survivor México, pues a nadie le gustó ver eso.