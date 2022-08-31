Survivor México: Los mejores memes de la noche.

Aunque las reglas no han cambiado dentro de Survivor México, todo ha tomado un camino diferente tras la sorprendente salida de Viridiana, quien era una de las rivales más fuertes.

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Su eliminación fue el resultado de una estrategia en su contra y de Yusef, pues se habían convertido en una de las parejas más fuertes de Survivor México, pero también en una de las más incómodas.

Por eso, las estrategias han comenzado a formar un papel sumamente importante para poder sobrevivir en las tribus que están viviendo sus últimos días, ya que pronto todos van a estar en la temida Fusión.

Los memes que han ocasionado las alianzas de Survivor México.

Luego de las alianzas, traiciones y todo lo que se ha vivido en Survivor México, los millones de fans se han hecho presentes en las redes sociales con polémicos y divertidos memes donde muestran su apoyo a sus preferidos.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando Cynthia le regaló una de las calaveras en disputa a los Halcones, lo que ha causado una gran cantidad de memes, pues fue algo completamente inesperado.

Otro de los momentos polémicos fue la salida de Viridiana, quien en un principio tenía una alianza con Cynthia y Saadi, pudo haber tenido su lugar asegurado en la Fusión, pero prefirió tomar otro camino junto a Yusef y poner se en contra de todos.

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Mientras, otros recordaron las palabras de Ceriani, quien aseguró que Yusef solo iba a seducir mujeres como parte de su estrategia, pues hoy Kenta recordó la llegada del atleta a la tribu de los Halcones y la relación que tuvo con Cathe.

Bien lo dijo Ceriani, Yusef solo iba a seducir a las mujeres para que estuvieran de su lado y una vez más se demostró que estaba diciendo la verdad #SurvivorPorSuministros pic.twitter.com/zxpSfZjrVU — AdrianB 👀🇲🇽 (@Belmondo00) August 31, 2022

Viridiana si hubiera seguido su alianza con Saadi y Cyntia tenia todo para llegar a Fuision ellas 3 manejaban la tribu juguar a su antojo, pero prefirió al ladron libanes y al reportero frustrado.#SurvivorPorSuministros pic.twitter.com/KDELz29MC6 — Daann. (@danielperalta75) August 31, 2022

Shaguares y Cyntia al darles la calavera a los Halcones. #SurvivorPorSuministros pic.twitter.com/VM9jzHY898 — Jorge Estevez (@soyjorge_estvz) August 31, 2022