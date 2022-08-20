Estos fueron los mejores memes de la noche en Survivor México.

Todos los participantes de Survivor México salieron a competir por pizzas y refrescos esta noche, aunque el triunfo quedó en manos de la Tribu Halcón.

Fue en la primera prueba por la deliciosa recompensa, donde Julián y Yusef se enfrentaron cara cara tras un malentendido en el campo de juego.

Según la Tribu Jaguar, Julián le habló muy mal a Jacky y "no mostró la educación que trae de casa", frase que molestó al participante de Los Otros y explotó contra Yusef.

Y es que, Los Otros no la han pasado nada bien, incluso Ale Saadi ha expresado que dentro de su tribu se respira tensión y hambre.

"Estamos pasando un momento difícil... realmente estamos sin rservas, la hemos estado pasando difícil, yo he estado muy estresada porque he tenido mucha hambre", declaró.

Te puede interesar: Estos fueron los mejores memes que dejó la pelea entre Yusef y Julián.

Survivor México dejó divertidos memes esta noche

Por primera vez en mucho tiempo, Los Otros se llevaron el triunfo esta noche y ganaron el tótem de inmunidad grupal, desatando la alegría de sus fans.

Por si fuera poco, los televidentes de Survivor México tomaron las redes sociales para crear divertidos memes de todo lo que sucedió esta noche.

Le pelea entre Yusef y Julián no pasó desapercibida, pues se enfrentaron cara a cara tras un tenso enfrentamiento por ganar pizza y refrescos en nuestro reality show.

Entre la pelea de Yusef y Julián, la caída de Jacky y el nuevo look de nuestro querido Warrior, nuestro programa alcanzó los primeros puestos de popularidad este día con el hashtag #SurvivorPorInmunidad

También te puede interesar:Survivor México: Yusef revela robos de otros sobrevivientes, le responden y exhiben.

#SurvivorPorInmunidad

Julián arrastrando a Jacky y viendo como ella se ríe: pic.twitter.com/3HoH21JDge — ᴀᴠʀɪʟɪᴛᴀ2005 | SIMP DE 🌟ᏞႮᏃ ΝϴᏟᎬᎠᎪ🌟 - 🇲🇽 (@Avrilita2005) August 20, 2022

Catagod haciendo colapsar a los jaguares con solo hablar, iconica de la temporada los jaguares quisieran #SurvivorPorInmunidad pic.twitter.com/Zsj4Vn5M15 — 𝕾𝖎𝖑𝖑𝖔𝖓⁷🫐 (@Silln13) August 20, 2022

Todo México viendo a los Jaguares bromeando#SurvivorPorInmunidad pic.twitter.com/C359AFvirD — Ignacio Militar (@joquei_sad) August 20, 2022