Survivor México: Nahomi reacciona a los acercamientos de Yusef. (VIDEO)

Todos los sobrevivientes que llegaron a la esperada Fusión dentro de Survivor México, están en dos equipos, pero siguen conviviendo juntos, por lo que deben tener una estrategia clara y buenas alianzas para seguir en competencia.

Te puede interesar: Cuchao y Julián preparan estrategia para sacar a Yusef de Survivor México.

Uno de los más polémicos ha sido Yusef, quien ha tenido estrategias que para muchos son muy cuestionables, sobre todo con Nahomi, quien fue la primera elegida de su equipo.

Yusef, ahorita me está buscando eso no quiere decir que yo no quiera su amistad, pero esto es un juego individual y yo estoy pensando en mí misma y así es esto. Yo creo que en el amor y en la guerra todo se vale, por ahora necesito seguir observando y saber que, desgraciadamente Yusef no vine como que muy bien parado por todo lo que construyó

Yusef en mi corazón tiene un lugar, pero en Survivor vamos a ser competidores, tenemos que buscar un mismo enfoque y eso se va a ver

La estrategia de Nahomi para seguir en Survivor México.

Mientras todo eso sucede en Survivor México, Nahomi se encuentra muy consciente de que debe mejorar su estrategia para poder seguir en competencia, pues todavía falta mucho para la final.

Ahorita estoy observando personalidades diferentes y es algo que estoy observando y escuchando, ahora todos somos fuertes porque llegar hasta acá no fue fácil, no todo es fuerza, también es inteligencia y estrategia y hay que ir viendo cómo avanza

Por ahora el panorama es de amistad y empatía y todos quieren echar con todos, pero no se han venido los momentos de hambre, de desesperación, aún falta mucho y hay que vívelo mucho más

Por su parte, Yusef tiene muy claro que muchos no lo quieren, por lo que ha lanzado un fuerte mensaje.

También te puede interesar: Survivor México: Así fue cómo Cyntia encaró a Yusef. (VIDEO)