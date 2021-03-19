Survivor México: Pablo Martí, ex de MasterChef, te conquistará con sus mejores FOTOS en Instagram.

Pablo Martí, ex de MasterChef, pasará de la cocina a la aventura de la supervivencia en Survivor México. El chef, maestro de yoga y surfista se integrará al mencionado reality show y para darle la bienvenida, te mostramos sus mejores fotos acompañadas de datos curiosos del participante.

El rubio cocinero fue uno de los contendientes más fuertes en la cocina más famosa de México, al quedar en cuarto lugar en la inolvidable temporada Masterchef México 2017.

Pablo Martí tiene de edad 35 años, es oriundo de Veracruz y además de cocinar, es profesor de yoga, surfista y es propietario de un e-commerce donde vende tés.

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Pablo Martí es un participante multifacético

El exintegrante de MasterChef es mexicano de nacimiento, a los seis años se mudó a España y regresó hasta los 27, pero ha vivido en Portugal y actualmente radica en Nayarit.

Pablo Martí Rivera está casado, tiene un hijo y se ha separado en dos ocasiones de su familia, en las dos veces por aparecer en el reality show de TV Azteca siendo uno de los mejores participantes.

El chef competirá en Survivor México 2021, donde pondrá a prueba todas las tácticas posibles para su superbvivencia en el reality.

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