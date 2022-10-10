Survivor México: La pareja que se formó tras la final y no sabías. (FOTOS)

Hace unos días tuvimos la oportunidad de ver la gran final de la tercera temporada de Survivor México, donde vimos a Julián coronarse como el ganador del collar de los dos millones de pesos.

Te puede interesar: Exatlón México: Macky explota contra Yann y Dariana por este motivo.

Sin embargo, al igual que en temporadas pasadas todas las polémicas, disputas y peleas se quedan en las playas de República Dominicana, pues los participantes siguen con una gran amistad fuera de Survivor México, por lo que es normal verlos reunirse constantemente y convivir en distintas situaciones.

No obstante, en muchas ocasiones desde las playas de Survivor México, varios participantes formaron una amistad muy fuerte, pero en otros casos hay algo más que una simple relación de amigos.

Estar tanto tiempo conviviendo, las 24 horas del día y en las condiciones extremas que enfrentaron en Survivor México, hizo que varios participantes llegaran a tener una relación un poco más cercana, este fue el caso de Yusef y Viridiana, pero al salir de la competencia hubo otra pareja que se formó.

Kenta y Cathe disfrutan de un gran momento juntos.

Durante la aventura de la tercera temporada de Survivor México, Kenta y Cathe vivieron un pequeño romance cuando los dos estaban en Halcones, pero no duró mucho y la competencia los separó.

No obstante, todo parece indicar que su relación ha vuelto a prender la llama del amor, pues desde su regreso a México, hemos visto a la pareja muy pegadita y conviviendo mucho.

Al parecer, los problemas que tuvieron son cosa del pasado y hace unos días en una reunión se dieron un apasionado beso que dejó en claro que las cosas van muy serias entre ellos.

También te puede interesar: Exatlón México: Él es el atleta azul que entrenó a Stephanie Solís.

También, se han dejado ver en más de una ocasión juntos pasando momentos muy agradables, aunque no han confirmado que tengan un noviazgo de manera formal.

