Survivor México: Saadi y Cathe explotan contra Nahomi. (VIDEO)

Nahomi, Kenta y Julián se convirtieron en los tres finalistas de Survivor México, aunque el camino para llegar a la Gran Final no fue nada fácil. A lo largo de toda la temporada, los participantes se enfrentaron a las adversidades del refugio y las alianzas de sus rivales.

Aún falta un Concejo Tribal, donde los sobrevivientes expondrán sus diferencias a lo largo de la temporada. Nahomi, Kenta y Julián no están solos, pues regresan algunos exsobrevivientes para limar las asperezas.

La traición de Nahomi a Cathe fue uno de los momentos más sonados de los últimos meses dentro de la competencia, pues La China había jurado ser leal a toda la Tribu Halcón. Ambas participantes se enfrentarán para exponer las supuestas traiciones dentro del reality show de supervivencia.

"Cuando vi una gran mentira que en estos momentos voy a decir... jamás hablé mal de Kenta. ¡Deja de mentira! No me jures por tu mamá", se escucha decir a Cathe en uno de los momentos más tensos de cara a la Gran Final.

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Participantes exponen a Nahomi en el Concejo Tribal

Saadi será otra de las participantes que expondrá las supuestas mentiras de Nahomi, asegurando que pasaba información a otras personas de la Tribu Jaguar como Cyntia y David.

"¿Quién pasaba la información a Cyntia y a David?", expresa Saadi, quien se ha mostrado coomo una de las mujeres más polémicas desde el robo de su tótem.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues los sobrevivientes se enfrentarán a un Concejo Tribal.

Nahomi, Kenta y Julián también se preparan para la Gran Final el próximo viernes 30 de septiembre, donde solo uno ganará los 2 millones de pesos.

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