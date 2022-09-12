Survivor México: Así preparan la gran traición contra Cuchao.

Las emociones se encuentran al límite dentro de la tercera temporada de Survivor México, ya que todos los sobrevivientes están haciendo todo lo posible por llegar a la semana final del reality.

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Dentro de la primera semana de la Fusión hemos visto cómo muchos de los integrantes le han dado la espalda a Yusef, quien se quedó son aliados y con bastantes problemas para poder seguir en competencia.

Muchos de estos planes en contra del deportista han sido impulsados por Cuchao, quien se ha jactado de siempre ser uno de los mejores estrategas de Survivor México, pero todo parece indicar que las cosas podrían comenzar a cambiar en la nueva semana.

Cuchao podría enfrentar su primera traición.

Al igual que la semana anterior, los sobrevivientes eliminados van a ser dos, por lo que las alianzas y estrategias se han vuelto algo fundamental para poder seguir en la competencia, en ese caso Cuchao se siente muy tranquilo, pues ha sido el que ha logrado manipular a la mayoría de sus compañeros.

Sin embargo, eso es algo que piensa, pero la realidad es otra, ya que todos se han dado cuenta de la falta de lealtad que ha tenido con cada una de las tribus y ahora con sus compañeros, quienes se han dado cuenta de esa situación y ya prepara un plan para dejarlo fuera.

En esta semana el clan formado por Cuchao sabe que tendrá que nominar a uno de ellos, pero Kenta ya planea que sea su líder quien tenga que enfrentar el duelo de eliminación por ellos, todo por su falta de lealtad.

Tenemos que mandar en el siguiente Juego de Extinción a alguien de nosotros y, sería Cuchao, porque es el que menos lealtad ha mostrado a cada uno de nosotros

Sin duda, va a ser una de las semanas más emocionantes dentro de las playas de Survivor México.

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