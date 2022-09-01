Survivor México: Así intentaría Yusef conquistar a Jacky tras salida de Viri.

La fusión en Survivor México está a la vuelta de la esquina; sin embargo, las polémicas no cesan y Yusef sigue estando en el ojo del huracán después de la salida de Viridiana, con quien tenía sus quereres.

Programa 42 | 31 de agosto 2022 | Símbolo de Survivor México.

El ‘León Libanés’ sorprendió a propios y a extraños el pasado fin de semana después de renunciar a su collar de inmunidad para proteger a su amada Viridiana. Durante el concejo tribal, Yusef dijo que lo hacía por amor y pidió que respetaran su decisión.

Lo que parecía ser un gesto de amor no cayó nada bien entre los fans del reality show quienes lo tacharon de doble cara y, es que uno de los sobrevivientes destapó un nuevo romance de Farah y no se trata de Viridiana, sino de Chate.

¿Yusef tuvo algo que ver con Cathe? Kenta, de la tribu Halcones, exhibió otro romance del exparticipante del Exatlón México cuando estaba en la tribu de color verde.



“Desde que Yusef llegó a Halcones con ese aire de seductor a la primera que sedujo fue a Cathe y ella cayó redondita hacia él”, declaró Kenta.

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Recordemos que Yusef y Cathe se conocieron en la Tribu Halcón, cuando el biólogo se incorporó tras su nulo acuerdo con Julián; sin embargo, la convivencia de Farah con Cathe fue breve.

Yusef parece haberse olvidado de Viri

Yusef y Viri tuvieron un romance fugaz en Survivor México; sin embargo, el sobreviviente ya se habría olvidado de su excompañera y ya le habría echado el ojo a una participante de otra tribu.

El ‘León Libanés’ ha sido señalado por las demás tribus de ser un mentiroso y conquistador, ya que aparentemente se les acerca a las mujeres en la batalla para obtener alguna ventaja y así continuar en la competencia, por ello, ya habrían puesto sobre aviso a su próxima víctima.

En el avance se puede ver a Los Otros teniendo una charla grupal en la que externarán lo que piensan de Farah, tras la eliminación de Viri, pues tal parece que se le habría acercado a Jacky con intenciones de seducirla.

“¿Qué tal el comportamiento de tu tío Yusef con aquí mis ojos (Jacky) cuando no está Viridiana?”, dice Julián en las escenas de Survivor México donde Saadi, quien fue compañera del deportista, agregó que éste se “está poniendo las pilas” con otras chicas luego de la partida de la alpinista.