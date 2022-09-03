Survivor México: ¿Yusef manipula a Jacky para tener un romance?

Jacky continúa siendo el centro de atención en Survivor México, y no precisamente por su forma de competir, sino por ser una "persona muy agresiva" al parecer de Catalina.

La influencer ha desatado polémica por no colaborar con las labores dentro del refugio, pero ahora también por tener una supuesta alianza con Yusef.

Catalina asegura que Yusef y Jacky hablan a escondidas, pero no cree que el poyo del biólgo sea sincero.

"Estoy segura que Yusef está utilizando un poco a Jacky. No tenemos que aguantar a una niña caprichosa que no ha sido honesta con el equipo", mencionó Cata.

Por su parte, Saadi apoya a Catalina y asegura que Jacky no se pone la camiseta de Los Otros, pues prefiere estar platicando y tramando estrategias con Yusef: "Está diciendo que es una loba, cuando siempre está atrás de Yusef".

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Jacky se defiende de las acusaciones en su contra

Jacky asegura que ha mantenido un par de pláticas con Yusef, pero solo son charlas para apoyarla y darle fortaleza durante su estadía en Survivor México.

"Me ven platicando con Yusef y según es malo... él solo me ha dicho desde el día uno 'aguanta más'. He tenido ánimo y apoyo", declaró al borde de las lágrimas en la ceremonia de nuestro reality show.

Y es que, en el juego por la videollamada, Los Otros vieron a Jacky platicar con Yusef, desatando rumores de un supuesto romance. Julián, Kenta, Saadi y Catalina aseguran que el biólogo está haciendo todo para conquistar a Jacky.

Jacky expresa que solo ha recibido apoyo de Yusef, aunque el biólogo se ha dado a conocer por supuestos romances con Viridiana y Cathe. Los Otros no descartan que el participante de la Tribu Jaguar esté manipulando a Jacky con sus tácticas de seducción.

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