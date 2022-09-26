Survivor México: Yusef envía polémico mensaje ¿a Nahomi y David? (VIDEO)

Yusef Farah protagonizó una de las eliminaciones más polémicas de esta temporada de Survivor México, pues apagó su fuego sin competir en el Juego de la Extinción.

Recordemos que todos los participantes se unieron para votar al biólogo y así dejarlo fuera del reality show de supervivencia. En repetidas ocasiones, Yusef ha confesado sentirse traicionado por sus amigos de la competencia.

Tras su salida de Survivor México, Yusef ha tomado las redes sociales para mandar un contundente mensaje a los participantes que lo han traiciondo.

"La verdad yo como mucho, pero no me voy a comer tus mentiras, princesa. ¿Ok? Ponte pilas, bebé", declaró el biólogo por medio de un efecto de lip sync.

Yusef no confesó a quién va dirigido su mensaje, aunque los usuarios de las de las redes sociales aseguran que la indirecta va dirigida para Nahomi o David.

"¿A quién de Survivor México creen que le estoy hablando?", se lee en la descripción del video publicado en su cuenta de Instagram.

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Yusef está decepcionado de sus amigos en Survivor México

En entrevistas ofrecidas para Venga la Alegría y el podcast De lo que UNO se entera, Yusef ha expresado su decepción ante las traiciones vividas en Survivor México.

Y es que, Cyntia y David Ortega fueron parte de la estrategia en contra de Yusef, aunque también se habían prometido lealtad como antigua Tribu Jaguar.

David Ortega y Cuchao han sido algunos sobrevivientes que han respondido a las palabras del biólogo. El primero asegura que Survivor México se trata de un juego de estrategias, mientras que el segundo decidió ofrecerle una disculpa a Yus.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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