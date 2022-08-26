Yusef explota tras alianza de Los Otros y Halcones en Survivor México.

Jaguares, Halcones y Los Otros salieron a competir esta noche en Survivor México por espagueti a la boloñesa y un refresco, recompensa que fue ganada por la tribu verde.

Sin embargo, todos los participantes notaron una visible alianza entre Los Otros y Halcones para sacar a los Jaguares de la competencia.

Tras el triunfo de la Tribu Halcón, Yusef tomó la palabra en la ceremonia y habló sobre su postura ante esta notable alianza: "Nos están viendo como una tribu fuerte y que estamos ganando. ¿Se están aliando para vencernos? Qué padre", expresó ante las tres tribus.

El biólogo asegura que la tribu amarilla es fuerte y no se piensa dejar vencer ante cualquier alianza: "Se están aliando, les deseo suerte, pero ni aliándose van a poder porque somos una tribu muy fuerte. Nosotros nos sentimos bien, estamos contentos y vamos a disfrutar de las competencias con alianzas y sin alianzas".

Viridiana apoyó las palabras de Yusef y no dudó en dedicar este mensaje a las tribus rivales: "Se tienen que unir para vencernos y nos halaga... les deseamos suerte".

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Halcones y Los Otros responden a Yusef

Nahomi se notó muy molesta tras escuchar a Yusef demeritando su esfuerzo, por lo que dejó claro que la Tribu Halcón es fuerte: "Siento que nos están debilitando... nosotros estamos enfocados en lo nuestro".

Julián también levantó la mano para expresar que realizar estrategias en Survivor México es completamente válido: "Las estrategias son súper importantes. Me parece que es inteligente armar estrategias que están fuera de la cabeza de las demás personas".

Por último, Cuchao le recordó a Yusef su alianza para derrotar a Kenta, por lo que el biólogo no se fue con las manos limpias esta noche.

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