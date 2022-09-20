Yusef responde a Cuchao tras ser acusado de robar a su salida de Survivor México.

Survivor México se encuentra en un momento clave de competencia, así que Nahomi, Julián, Kenta, Cyntia, David Ortega, Cuchao, Catalina y David García buscan convertirse en el ganador o ganadora de nuestro reality show.

La eliminación de Yusef Farah continúa dando de qué hablar entre los fanáticos y televidentes de Survivor México.

Recordemos que todos los sobrevivientes se unieron para votar por el biólogo, mientras que Catalina invalidó el voto del biólogo. Al no tener con quien competir en el Juego de la Extinción, Yus quedó eliminado por estrategia de sus amigos y rivales dentro de la competencia.

Luego de su eliminación, los participantes de Survivor México acusaron a Yusef de robar suministros del campamento y llevárselos a su casa.

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Yusef niega robo de suministros en Survivor México



Yusef Farah se presentó en el Concejo Tribal de Venga la Alegría y habló sobre las acusaciones en su contra. El biólogo negó que robó suministros tras su eliminación de Survivor México.

"¡Ahora resulta que me llevé comida a casa!", expresó el participante para después confesar que sus compañeros estaban nerviosos tras ser exhibidos como traicioneros.

"Llegaron al campamento y estaban nerviosos porque los exhibí de mentirosos y traicioneros. Me fui con mi morral. ¿Cómo?", dijo en exclusiva a este programa.

Yusef negó que robó suministros y se los llevó a casa, por el contrario, el biólogo refrendó que siempre compartió sus premios con la tribu: "Las últimas tres semanas gané los suministros. Siempre lo compartí".

Algunos participantes de Survivor México defendieron a Yusef, tal es el caso de Italivi con su contundente declaración en el Concejo Tribal: "Aunque fuera cierto que se llevó la comida... es una comida que el se ganó".

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