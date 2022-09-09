Yusef reacciona a los insultos de Saadi en Survivor México.

El Concejo Tribal sacará chispas esta noche en Survivor México, pues los televidentes serán testigos del fuerte enfrentamiento de Yusef y Saadi, quienes se convirtieron en los eternos rivales de esta tercera temporada.

En el avance del capítulo de esta noche se puede ver a Saadi enfrentar al biólogo, pues recordemos que la participante fue despojada de su tótem en la Tribu Jaguar.

Se rumora que Yusef ayudó a Gabo Cuevas en el robo del tótem, por lo que Saadi pondrá las cartas sobre la mesa esta misma noche en el programa.

"No sé si decir que fue desleal, mentiroso, traicionero... o no sé que palabra utilizar para él", expresa Saadi en el Concejo Tribal de esta noche, en donde se conocerán a los votados para el Juego de la Extinción.

Todos los sobrevivientes de Survivor México quedan boquiabiertos con las palabras de Saadi, quien aún no supera ser robada por Gabo Cuevas en supuesta alianza con Yusef: "Tengo más ovarios de lo que te cuelga".

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Yusef le responde a Saadi en Survivor México

Luego de las fuertes palabras de Saadi, Yusef contesta a la participante y se defiende de las especulaciones en su contra en Survivor México.

"Yo no le tengo miedo a nadie, yo sé competir", expresa el biólogo en el avance de esta noche de nuestro reality show.

Yusef se ha ganado un par de enemigos dentro de la competencia, pues incluso se creó el grupo de los Anti-Yusef para dejarlo fuera de Survivor México.

Cuchao, Saadi, Julián, Cyntia, Catalina y más participantes se han declarado en contra del participante, quien tendría que ganar los futuros collares de inmunidad individual para alargar su estadía dentro de nuestro reality show.

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