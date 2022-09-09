Survivor México: Zudikey defiende a Yusef tras alianzas en su contra.

Yusef Farah continúa acaparando la atención en Survivor México, no solo por ser uno de los participantes más polémicos desde el robo de alimentos, sino por las recientes alianzas en su contra.

Con la llegada de la fusión a Survivor México, el biólogo ha tenido que enfrentarse a sus rivales uno a uno. Las alianzas en su contra se han hecho presentes, pues Cuchao, Julián, Saadi, Catalina, Cyntia y más sobrevivientes quieren mandarlo el Juego de la Extinción.

El grupo de los Anti-Yusef también ha surgido con el propósito de eliminar al biólogo de la competencia, situación que ha dejado al participante completamente solo.

Con el posible apoyo de Santiago, Yusef intentará ganar los próximos collares de inmunidad individual y así alargar su estadía en Survivor México.

Las alianzas contra Yusef han dividido la opinión de los usuarios de las redes sociales, pues algunas personas apoyan a Yusef y otras se unen a los Anti-Yusef para verlo fuera.

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Zudikey muestra su apoyo a Yusef

Familiares, seres queridos y amigos han mostrado apoyo incondicional a Yusef Farah, pues para muchos es el participante que debe coronarse como campeón en la tercera edición de Survivor México.

Zudikey Rodríguez, quien compartió grandes momentos con Yusef en Exatlón, fue una de las primeras en manifestar su apoyo incondicional al biólogo.

La velocista compartió la imagen de un león solitario, misma que tiene impregnada la siguiente leyenda: "No es necesario estar rodeado para ser valorado. El león camina solo, mientras que la oveja camina en manada".

Zudy compartió la imagen en sus historias de Instagram, desde donde etiquetó a Yusef y agregó la palabra "vamos".

No te pierdas Survivor México este día a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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