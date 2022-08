Nahomi amenaza con obtener el triunfo tras la porra ofensiva de Jacky.

Nahomi no dudó en arremeter contra la porra ofensiva de Jacky. Señaló que Julián y Kenta no deben olvidar que no estaban de acuerdo con porras así.

