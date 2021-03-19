FOTOS: La nueva temporada de Survivor México nos mantendrá al filo del asiento con otros siete participantes que se suman a esta aventura.

Hasta la fecha se tiene conocimiento de dieciséis participantes de Survivor México, durante la tarde se dieron a conocer los nombres de otras ocho personalidades de farándula y mundo del espectáculo que buscan conquistar Survivor México.

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Survivor México es el reality de supervivencia que pondrá a prueba la fuerza física y la fortaleza mental de cada participante al enfrentarse a la naturaleza para obtener sus alimentos para tener energía y superar los emocionantes juegos para ganar las jugosas recompensas.

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A continuación te presentamos los nombres de siete participantes que se añaden a la lista de la nueva temporada de Survivor México.

1.- “Sargento Rap”, tiene 30 años, es rapero y productor musical.

Está acostumbrado a incomodar con su sola presencia..

2.- Alejandra Toussaint, tiene 35 años, es actriz de varias películas y series.

Reveló que le teme a las pruebas físicas de Survivor México.

3.- Eduardo Barquin, tiene 22 años, es actor de varias series y telenovelas.

A pesar de su corta edad, será un sobreviviente difícil de vencer.

4.- Bárbara Falconi, tiene 28 años, es actriz de teatro, cine y televisión.

Le gustan los deportes extremos y no porque los practique, sino porque es muy aventada.

5.- Tania Niebla, tiene 28 años, es activista y actriz de cine, teatro y televisión.

Quiere demostrar que es fuerte física y mentalmente para los retos de Survivor México.

6.- Aranza Carreiro, tiene 29 años, es actriz de series de televisión.

Su meta es ganar los dos millones de pesos y demostrar que maneja bien sus energías para sobrevivir en la isla.

7.- Paco Pizaña, tiene 31 años, sobresale en el mundo del deporte como portero, pero su verdadera pasión es la actuación.

La inteligencia emocional será una de sus mejores armas para sobrevivir.

8.- Memo Dorantes, tiene tiene 25 años, es actor y conferencista motivacional.

En su vida no existen los pretextos y mucho menos la palabra “NO”.

