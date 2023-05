Sylvia Pasquel nunca ha ido ni piensa ir a conciertos de Luis Miguel.

A Sylvia Pasquel le tiene sin cuidado la euforia que han desatado los conciertos de Luis Miguel, padre de su nieta Michelle Salas, y para rematar, revela que nunca ha ido a alguno de sus conciertos, ni piensa ir.

¿Por qué no ha ido Sylvia Pasquell a un concierto de Luis Miguel?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, la madre de Stephanie Salas dejó claro que no ha ido a ningún concierto del también conocido como ‘Sol de México’: “Nunca he ido a un concierto ni iré”, sentenció.

¿Su nieta Michelle Salas ha ido a algún concierto de Luis Miguel? Al preguntarle sobre si su nieta ha ido a alguno de los conciertos de su padre, Sylvia Pasquel declaró que "no sé, la verdad, pero supongo que sí”.

¿Qué opina sobre el apodo que le puso Aracely Arámbula a Luis Miguel?

La Pasquel fue cuestionada sobre el mote que Aracely Arámbula le puso hace unos días de Luis Miguel, a quien apodó “El Rey Cucaracho”. Al respecto, la actriz dijo no saber por qué se lo había puesto.

“No sé por qué se lo puso y además ya me están esperando para el premio, vine a atenderlos aquí con mucho gusto y voy a recibir mi premio”, recalcó Sylvia Pasquel.

¿Cuál fue el reconocimiento que recibió la actriz?

Sylvia Pasquel asistió anoche a un evento en el que reconocieron las labores como madres de mujeres de distintos ámbitos profesionales. “Qué padre que den este tipo de eventos, que den este tipo de reconocimientos porque ser mamá no es fácil, nadie te lo agradece, nadie te lo remunera, no hay sueldo, no hay vacaciones, no hay seguro social, no hay nada más que puros reclamos”, finalizó.