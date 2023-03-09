Sylvia Pasquel reacciona a los audios de Mayela Laguna. ¿Qué sucedió?

Ante la polémica de los audios filtrados, en los que su cuñada Mayela Laguna, asegura que, en conjunto con Luis Enrique Guzmán, saquearon joyas y cuadros valiosos de la casa de Silvia Pinal.

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Sylvia Pasquel, fue cuestionada a su salida del teatro en Mérida, Yucatán, donde presentó este miércoles su monólogo ‘No seré feliz, pero tengo marido’ y mire usted, cuál fue su reacción.

Todo hermoso, dos funciones maravillosas. Cuál es la pregunta obligada, ¿Quién te obliga?, no me interesa…

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¿Dónde será la próxima presentación de Sylvia Pasquel?

La actriz les pidió a los medios de comunicación le hicieran preguntas sobre su carrera, mismas que sí respondió.

Qué bonito mi público, gracias, mis amores. No me interesa, lo que quieras hablar de mi carrera con mucho gusto

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