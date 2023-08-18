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FOTOS | ¿Luismi tiene un doble? ¡Su exsuegra opina!
La abuela de la hija del “Sol” reaccionó al rumor del supuesto doble del cantante. Todos los detalles en las fotos.
Sylvia Pasquel habla de la supuesta rivalidad con Alejandra Guzmán.
Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal; no necesita catéter.
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