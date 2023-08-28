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FOTOS | Talina Fernández dejó una carta explicando la repartición de sus bienes

Pato Levy reveló que su madre no solo hizo cambios de último momento en su herencia, sino que les dejó una carta. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Talina sacudiendo.jpg
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Talina grabando.jpg
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Talina muy joven.jpg
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