Talina Fernández rompe el silencio sobre el caso de Coco Levy.

Aunque Coco Levy sí fue vinculado a proceso por la denuncia que la actriz Danna Ponce puso en su contra por acoso sexual, Talina Fernández celebra que su hijo no haya ido a prisión y asegura que todo se trata de un invento de Danna con tal de ganar fama.

Son mentiras, afortunadamente no hay causa para dictarle prisión, ni mucho menos, tendrá que ir a firmar, mientras en el juicio la niña fue declarada en los estudios psicológicos como Border, de esas personas que quiere ser famosa que arma un cohete así

Lamentablemente, a ella no creo que la vayan a contratar, nadie. Coco está bien, la ha pasado del cuerno, porque Televisa sin más, lo corrió y por 30 años de trabajo no le pagó

Y confirma que ella tampoco la ha pasado bien últimamente.

Mamita linda, la he pasado mal, me corrieron los babosos de radio. No puedo decir que voy a demandar, es que son tan pobrecitos en esa radiodifusora que no nos pudieron pagar

Talina Fernández esparció las cenizas de Mariana Levy.

Hace unos días, Talina Fernández esparció las cenizas de su hija Mariana Levy en un bosque.