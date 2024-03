La tecnología es parte de la vida cotidiana, un detalle que considera la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México desde el 2021. En otras palabras, reconoce oficialmente el derecho a la desconexión digital como parte de la regulación del Home Office. Por lo que, no te pueden despedir si no respondes fuera de tu horario laboral.

Se trata de un derecho que permite a los empleados desligarse completamente de sus obligaciones laborales fuera del horario de trabajo en busca del bienestar y equilibrio. Específicamente, no te pueden despedir si no respondes fuera de tu horario laboral porque la desconexión digital consiste básicamente en eso: no atender asuntos de trabajo por medio de correos electrónicos, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas.

La idea de esta desconexión, sobre todo en el Home Office o Teletrabajo, es asegurar que los trabajadores dispongan de tiempo suficiente para el descanso, la recreación y la vida familiar. Lo que significa, como ya decíamos, que no te pueden despedir si no respondes fuera de tu horario laboral porque la LFT protege a los trabajadores para que esto no se considere un incumplimiento de sus deberes.

¿Qué es lo que deben respetar los patrones, según la Ley Federal del Trabajo?

De acuerdo con otros medios de información, los jefes deben respetar lo que establece la LFT en referencia a la desconexión digital, por lo que deben abstenerse de enviar instrucciones o requerimientos fuera de las horas de jornada laboral.

Si bien, todavía no hay precedentes legales sobre las sanciones por incumplimiento al derecho de que no te pueden despedir si no respondes fuera de tu horario laboral, los trabajadores pueden iniciar acciones legales si consideran que se vulnera su derecho a la desconexión.

