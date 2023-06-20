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FOTOS | Tenoch Huerta renuncia a película tras la acusación de la saxofonista María Elena Ríos.

A unos días de iniciar grabaciones, Tenoch Huerta renunció a película, ¡quiere limpiar su imagen luego de las acusaciones de María Elena Ríos! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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