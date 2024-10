Tenoch Huerta revela que se volvió actor por accidente

En una entrega más de la entrevista exclusiva que Tenoch Huerta le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, el actor reveló que se dedicó a la actuación por accidente, además de que nunca pensó que tendría una carrera tan meteórica.

¿Qué dijo Tenoch Huerta?

“No, de verdad que no me lo imaginé, simplemente yo me dejaba llevar por la corriente, o sea, como no era mi proyecto de vida, entonces yo me dejaba llevar. No me había dado cuenta de que en realidad yo había tenido mucha fortuna y (había) tomado buenas decisiones”.

“Fue así como ah caray, sí está medio complicado esto, sí es muy difícil pero una amiga me dio un gran consejo, me dijo: ‘toda la vida has dicho que pasó por accidente, toda la vida has dicho que no querías se actor y está bien, tal vez fue la realidad, pero si no quisieras qué haces aquí tratando de rescatar, por qué no viniste y te pusiste un puesto de chelas en la carretera y fuiste feliz, por qué estás peleando aquí por tu carrera. Tal vez sea hora de que empieces a amarla y de que empieces a abrazarla’. Por eso dijo que este es un nuevo comienzo para mí también”, agregó.

¿Aprendió a cuidar su carrera?

Tenoch Huerta reveló que aprendió a “cuidar eso, es un tesoro, ese tesoro se tiene que cultivar, se tiene que llevar poco a poquito con cariño, con amor, con respeto y sobre todo honrando mi propia historia, mi pasado, mi esfuerzo, mi trabajo, mi familia”.

¿Cómo lo descubrieron? Tenoch Huerta fue descubierto por Gael García en su ópera prima, por eso reveló cómo se dio esto.

“Lo que yo sé es que yo había hecho varios cortos con escuelas de cine y una amiga que estaba en una de esas escuelas de cine trabajaba en una castinera, entonces cuando Gael llega a preguntar por actores para su guion y todo, ella le dice: ‘no, este chavo, además es de la UNAM, no sé qué’. No sé si Gael creyó que yo estaba en Filosofía y Hierbas, en teatro, vete tú a saber qué creyó”, recalcó y dijo que su amiga le enseñó a Gael García los castings que él había hecho y fue así como lo llamaron.

¿Tenoch Huerta se graduó como policía?

El actor confesó que se graduó como policía en Ecatepec de Morelos, Estado de México. “Me metí a la academia de policía, me gradué y todo. Nadie sabía que yo era actor, excepto el director de la escuela y, obviamente, yo firmé unos permisos con el presidente municipal y demás, porque no podía yo usar todo el conocimiento que adquirí ahí, no lo podía usar en la calle. Ya se me olvidó toda la verdad”. Tenoch Huerta también reveló que en la academia le enseñaron a manejar armas, aunque ya se le olvidó y le dan miedo.