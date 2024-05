Eduardo Cortés “Peligro”

Eduardo Cortés es un boxeador de 28 años; originario de la Ciudad de México. Es soltero y sin hijos.

Se considera una persona disciplinada, fuerte física y mentalmente, y con una gran capacidad de adaptación y liderazgo.

Revela que formar parte de Tentados por la Fortuna significa un reto muy importante que lo marcará de por vida pues para él sería un logro llegar a la meta final.

Cortés revela que al ser un líder nato intentará buscar la confianza de sus compañeros para que siempre lo sigan en la toma de decisiones, y no dejará que alguien más que se sienta con capacidades de liderazgo tome el mando del grupo ya que eso le jugaría en contra, pues no quiere que ninguno de sus compañeros caiga en las tentaciones y eso conlleve a perder dinero al final de la aventura.

Eduardo asegura que no se dejará vencer por las numerables tentaciones que se le presenten en el camino, aunque por otro lado confiesa que no dudaría en pagar por obtener una ducha, un perfume o algún que otro alimento para hacer su aventura más llevadera. Revela que no está acostumbrado a padecer las condiciones climáticas, y el frío podría ser un factor que lo debilitaría a lo largo de la aventura.

Cortés dice que llevará al límite sus capacidades físicas y mentales, así como ser la persona más influyente dentro del grupo para conseguir su meta, pues con el dinero quiere cumplir uno de sus sueños: construir un gimnasio que estará enfocado en apoyar a los jóvenes a mejorar sus vidas con el deporte.